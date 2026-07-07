Fantino anunció su regreso al mundo Boca y apuntó contra Tevez, Ruggeri, Agüero y Gallardo

El conductor adelantó que hará un programa semanal dedicado al Xeneize y lanzó fuertes críticas contra varias figuras vinculadas a la cobertura del Mundial en ESPN.

Hoy 10:20

Alejandro Fantino anunció que volverá a meterse de lleno en el mundo Boca con un programa semanal dedicado al club y, en la previa de ese nuevo ciclo, lanzó fuertes declaraciones contra Carlos Tevez, Oscar Ruggeri, Sergio “Kun” Agüero y Marcelo Gallardo.

El conductor habló durante una transmisión de Neura, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, y anticipó que el ciclo estará enfocado en la actualidad del Xeneize, con análisis sobre fútbol, política interna y el presente institucional del club.

“Voy a hacer un programa de Boca semanal. Hay mucho odiador en el mundo Boca. Mucho paracaidista como Pergolini”, lanzó Fantino, quien además aseguró que buscará hablar sin filtros sobre lo que ocurre en el club.

En esa línea, fue contundente sobre el tono que pretende darle al nuevo espacio. “Vamos a hablar de todo, de política, de fútbol, y hablarle a los jugadores como hay que hablarles. Si hay que romperlos en pedazos me chupa un huevo”, afirmó.

Uno de los principales apuntados por Fantino fue Carlos Tevez, a quien cuestionó por su participación en ESPN. “Es parte del sistema Carlitos, le vendió el culo al demonio. Ya se está tomando toda la chechona de los de ESPN, como Gallardo”, expresó.

El conductor también apuntó contra Oscar Ruggeri y Sergio “Kun” Agüero, con frases cargadas de ironía y enojo. Sobre el exdefensor sostuvo: “Ruggeri... ni una gotita cae. El Cabezón llega a caer una gotita, viene con la lengua”.

Luego, se refirió al exdelantero de la Selección Argentina. “Así nos fue en el Mundial con Agüero, este enanito tóxico. Llevó todas las toxinas”, disparó.

Por último, Fantino prometió un ciclo con críticas directas y sin concesiones sobre la actualidad de Boca. “Vamos a decir las cosas como son. Si están de joda en Boca, si boludean en Boca, si usan la camiseta para hacerse millonarios y después desaparecen”, cerró.

Con estas declaraciones, el conductor volvió a instalarse en el centro de la escena xeneize y anticipó un programa que promete generar debate en torno al presente deportivo, político e institucional de Boca.