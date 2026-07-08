Charlize Theron sorprendió con una foto audaz antes del estreno de "La Odisea"

La actriz compartió una imagen sin parte superior en redes sociales y adelantó su impactante look para la premiere en Londres.

Hoy 08:04

Charlize Theron volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una imagen audaz en la previa del estreno mundial de “The Odyssey”. La actriz publicó en Instagram una foto tomada en una habitación de hotel, donde posó sin parte superior, cubriéndose con sus brazos y una sábana, en un anticipo de su preparación para la alfombra roja.

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El look se completó con aros colgantes de diamantes, labios rojos intensos y un peinado recogido, en una combinación elegante y minimalista. Fiel a su estilo, Theron optó por no escribir un mensaje y simplemente etiquetó la cuenta oficial de la película.

Horas después, la actriz mostró el resultado final de su preparación con un segundo posteo desde la premiere en Londres. Allí lució un vestido negro de espalda descubierta, con mangas blancas voluminosas y detalles en forma de volados, firmado por Givenchy. El conjunto se complementó con aros largos plateados y un rodete prolijo.

Las publicaciones generaron una rápida reacción entre sus seguidores, que destacaron su estilo y presencia con comentarios elogiosos.

En “The Odyssey”, Theron interpreta a Calipso, un personaje que, según la propia actriz, representó un desafío importante. “Fue intimidante”, reconoció, y bromeó al decir que se sintió como “la nueva del grupo” al sumarse más tarde al proyecto.

La película, basada en el clásico poema épico de Homero, cuenta con un elenco destacado que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Elliot Page, Mia Goth, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, John Leguizamo y Robert Pattinson.

“The Odyssey” llegará a los cines el 17 de julio de 2026, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año.