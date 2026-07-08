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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Locales

Día soleado y temperaturas agradables en La Banda: pronóstico para el Miércoles 8 de julio de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta despejado en esta mañana del Miércoles 8 de julio de 2026. Con una temperatura actual de 7.4 °C, la sensación térmica es de apenas 4.9 °C, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

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A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24.7 °C, proporcionando un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 81%, lo que contribuirá a que el aire sea fresco y agradable.

El viento sopla del noreste a 13.3 km/h, lo que ayudará a moderar la sensación térmica durante las horas más cálidas del día. Los bandeños pueden esperar un ambiente muy propicio para salir a caminar o disfrutar de un picnic en los parques locales.

Para los próximos días, el pronóstico es igualmente optimista. El jueves 9 de julio, se prevé un clima soleado con mínimas de 12 °C y máximas de 23.8 °C, mientras que el viernes 10 de julio se mantendrá similar, con mínimas de 12.2 °C y máximas de 21.5 °C. La tendencia es hacia un clima estable y agradable.

En resumen, hoy los bandeños podrán disfrutar de un día soleado con una mínima de 9.4 °C y una máxima de 24.7 °C. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre y se espera que esta tendencia continúe durante los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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