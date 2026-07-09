El trabajo de un asesor financiero santiagueño, bajo evaluación en Nueva York y Londres

Se trata de Pedro Chávez Atía, quien actualmente participa de los procesos de evaluación de los ThinkAdvisor Luminaries Awards 2026 y los WealthBriefing Awards 2026, dos de los programas internacionales de reconocimiento más prestigiosos de la industria del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial.

Hoy 07:58

Pedro Chávez Atía, asesor financiero registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) (Matrícula AP N.º 2057), oriundo de Santiago del Estero, actualmente participa de los procesos de evaluación de los ThinkAdvisor Luminaries Awards 2026 y los WealthBriefing Awards 2026, dos de los programas internacionales de reconocimiento más prestigiosos de la industria del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, con sede en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente.

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La participación de Chávez Atía en estos procesos internacionales de evaluación encuentra sustento en una trayectoria desarrollada en el ámbito del asesoramiento financiero, el análisis de mercados y la prevención de fraudes vinculados con inversiones.

Durante los últimos años, su trabajo se orientó a la detección, investigación y documentación de complejas maniobras de fraude financiero de alcance internacional, elaborando auditorías técnicas e informes especializados destinados a respaldar denuncias penales, presentaciones judiciales y procesos de investigación.

Entre los antecedentes más relevantes de su actividad se encuentran investigaciones relacionadas con la suplantación de identidad de algunas de las entidades financieras y brokers más reconocidos del mundo, entre ellos Interactive Brokers (broker global con sede en Estados Unidos y uno de los mayores intermediarios bursátiles del mundo), Swissquote Bank (banco y broker suizo regulado por la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo - FINMA), Vanguard (una de las mayores administradoras de fondos de inversión del mundo, con sede en Estados Unidos) y TradeStation (broker estadounidense especializado en mercados financieros y plataformas de inversión), cuyas identidades fueron utilizadas por organizaciones delictivas para captar inversores mediante plataformas fraudulentas de alcance internacional.

Entre las investigaciones desarrolladas también se encuentra el caso PETA, ampliamente conocido en Santiago del Estero. Mientras la estructura aún continuaba operando, Chávez Atía advirtió públicamente sobre los indicadores compatibles con una maniobra fraudulenta en Radio Panorama, Noticiero 7, Diario Panorama y diario El Liberal. Al día siguiente de esas publicaciones, la operatoria colapsó y comenzaron a conocerse las primeras denuncias públicas. Posteriormente se confirmó que la estafa había alcanzado a más de 80.000 damnificados, con víctimas en el norte argentino, distintos países de Sudamérica y el Reino Unido.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas durante los últimos años, las maniobras analizadas permiten estimar un volumen económico involucrado superior a los USD 1.500 millones y un universo potencial de más de 150.000 damnificados en distintos países de América y Europa, cifras que surgen de la dimensión de las estructuras investigadas y no exclusivamente de los casos auditados de manera directa.

Los ThinkAdvisor Luminaries Awards, organizados en Estados Unidos por ThinkAdvisor, distinguen anualmente a profesionales y organizaciones que impulsan la innovación, el liderazgo y el desarrollo de la industria del asesoramiento financiero. En ediciones anteriores reconocieron a profesionales y organizaciones vinculadas a algunas de las firmas más influyentes de la industria financiera internacional, entre ellas Goldman Sachs Asset Management (división de gestión de activos de Goldman Sachs, Estados Unidos), Osaic (uno de los mayores grupos independientes de asesoramiento financiero de Estados Unidos), CAIS (plataforma líder en inversiones alternativas utilizada por algunas de las principales firmas de gestión patrimonial del mundo, Estados Unidos) y Cambridge Investment Research (uno de los mayores grupos independientes de asesoramiento financiero de Estados Unidos), entre otras. Estos antecedentes reflejan el nivel de exigencia y el prestigio internacional del programa, reconocido por reunir cada año a destacados profesionales y organizaciones de la industria financiera.

Por su parte, los WealthBriefing Awards, organizados por ClearView Financial Media en el Reino Unido, constituyen uno de los programas internacionales de reconocimiento más prestigiosos de la industria de la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero. En distintas ediciones distinguieron a instituciones de referencia mundial como UBS (grupo financiero global con sede en Suiza), Citi Private Bank (división de banca privada de Citigroup, Estados Unidos), Lombard Odier (banco privado con sede en Suiza) y BNP Paribas Wealth Management (división de gestión patrimonial de BNP Paribas, Francia), entre otras. La calidad y trayectoria de las instituciones distinguidas evidencian el elevado estándar de evaluación que caracteriza a los WealthBriefing Awards, consolidándolos como una referencia internacional dentro de la industria de la banca privada y la gestión patrimonial.

La participación de Pedro Chávez Atía en ambos procesos de evaluación representa el análisis internacional de una trayectoria profesional desarrollada durante los últimos años en el ámbito del asesoramiento financiero, la prevención del fraude y la protección de los inversores. Al mismo tiempo, constituye un reconocimiento al trabajo realizado y una oportunidad para proyectar, desde la Argentina, una labor que hoy comparte escenario con algunos de los principales referentes, ejecutivos e instituciones de la industria financiera mundial.

Más allá del resultado final, esta instancia demuestra que el trabajo desarrollado desde nuestro país también puede alcanzar los más altos niveles de evaluación dentro de la industria financiera global.