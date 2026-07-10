¿Maldición de Tutankamón? Hackearon una cuenta de la AFA y enviaron mensajes contra el arbitraje del Argentina-Egipto

El episodio ocurrió después del triunfo de la Albiceleste por los octavos de final del Mundial 2026. Desde la entidad aclararon que el mensaje no fue generado ni autorizado por su equipo de comunicación.

Hoy 08:20

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció haber sufrido un ciberataque luego de que se difundieran correos electrónicos con cuestionamientos al arbitraje del francés François Letexier en el partido en el que Argentina eliminó a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

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Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas y contenía fuertes acusaciones contra el arbitraje. Entre las frases difundidas, se señalaba: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

El episodio se produjo después de que desde la delegación egipcia continuaran los reclamos por la actuación del árbitro tras la eliminación ante la Selección Argentina.

Fuentes de la AFA indicaron que el correo fue producto de un acceso no autorizado y que información de su base de datos habría sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio. Entre los datos mencionados aparecerían direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Varios periodistas acreditados aseguraron haber recibido el mensaje, en el que también se elogiaba a la selección africana por su “honor, pasión y dominio táctico” y se advertía: “Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

El texto también sostenía que Egipto habría sido perjudicado arbitralmente “por apoyar a Palestina” y cerraba con una consigna de tono amenazante: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

Desde la AFA aclararon que el contenido no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el mensaje.

La entidad informó que detectó el posible envío desde una cuenta institucional y que se encuentra analizando el alcance del acceso no autorizado, además de trabajar para esclarecer lo ocurrido y adoptar nuevas medidas de seguridad.

Mientras tanto, el seleccionado argentino ya enfoca su atención en el próximo compromiso del Mundial: el duelo ante Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de alcanzar una nueva semifinal.