Detuvieron por presunto robo a Gustavo Melgarejo, uno de los condenados por el caso Cecilia Strzyzowski

El hombre, que había recibido una condena de prisión en suspenso por la causa del femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue arrestado junto a tres mujeres tras un supuesto robo en un maxikiosco de Resistencia.

Hoy 19:38

Gustavo Melgarejo, uno de los condenados en la causa por el femicidio y la desaparición de Cecilia Strzyzowski, volvió a quedar detenido, esta vez acusado de participar en el robo de mercadería de un maxikiosco de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió durante la jornada del miércoles en un comercio ubicado sobre calle Lavalle al 700, donde el propietario advirtió la presunta sustracción de distintos productos y alertó a la Policía. Las cámaras de seguridad del local registraron la secuencia, material que será incorporado a la investigación.

Al llegar al lugar, los efectivos demoraron a un hombre de 32 años y tres mujeres de 43, 24 y 20 años, quienes quedaron bajo sospecha de haber participado en el hecho. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una tarjeta de débito perteneciente a un tercero y recuperaron una importante cantidad de mercadería que habría sido sustraída minutos antes.

Entre los elementos incautados figuraban frascos de café, detergentes, shampoo, aceite, una botella de fernet, dulce de leche, un vaso térmico tipo Stanley, un pote de helado y otros productos.

Gustavo Melgarejo

La sorpresa para los investigadores llegó al identificar al hombre detenido, ya que se trataba de Gustavo Melgarejo, quien se desempeñaba como casero de la chanchería de la familia Sena y fue condenado en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En ese proceso recibió una pena de prisión en suspenso, lo que le permitió recuperar la libertad tras la sentencia.

Finalmente, Melgarejo y las tres mujeres fueron trasladados para ser examinados por personal de Medicina Legal y posteriormente quedaron alojados en la Comisaría Segunda Metropolitana. La Justicia deberá establecer ahora el grado de participación de cada uno de los acusados en el presunto robo.