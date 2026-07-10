La intendente Fuentes recibió la visita de la embajadora del Líbano en la sede del municipio

La Ing. Fuentes agradeció la visita a la ciudad y destacó los lazos de común unión con el país de Asia occidental.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benaventez, recibió en el salón de Acuerdos a la embajadora de la República del Líbano, Sonia Abou Azar en un encuentro protocolar que se dio en el marco de la visita de la diplomática a Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La jefa comunal también estuvo acompañada por los decretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce; de Obras Públicas Rosa Allalla y los subsecretarios de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylañski, y de Economía, Francisco Zamora.
Mientras que Abou Azar llegó a la sede municipal en compañía de monseñor Juan Habib Chamieh, eparca de la Orden Meronita; el Senador nacional, José Emilio Neder, autoridades de la Casa Libanesa, entre ellas, Lauren Bitar, presidenta.
La Ing. Fuentes agradeció la visita a la ciudad y destacó los lazos de común unión con el país de Asia occidental.