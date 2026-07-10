La intendente Fuentes recibió la visita de la embajadora del Líbano en la sede del municipio

La Ing. Fuentes agradeció la visita a la ciudad y destacó los lazos de común unión con el país de Asia occidental.

Hoy 19:39

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benaventez, recibió en el salón de Acuerdos a la embajadora de la República del Líbano, Sonia Abou Azar en un encuentro protocolar que se dio en el marco de la visita de la diplomática a Santiago del Estero.

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La jefa comunal también estuvo acompañada por los decretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce; de Obras Públicas Rosa Allalla y los subsecretarios de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylañski, y de Economía, Francisco Zamora.

Mientras que Abou Azar llegó a la sede municipal en compañía de monseñor Juan Habib Chamieh, eparca de la Orden Meronita; el Senador nacional, José Emilio Neder, autoridades de la Casa Libanesa, entre ellas, Lauren Bitar, presidenta.

La Ing. Fuentes agradeció la visita a la ciudad y destacó los lazos de común unión con el país de Asia occidental.