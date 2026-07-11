Cerdeña ofrece hasta 15 mil dólares para atraer nuevos residentes

Cerdeña, una atractiva isla del Mediterráneo, lanza un programa de incentivos económicos de hasta 15 mil dólares para atraer nuevos residentes y revitalizar sus comunidades rurales.

Hoy 05:21

La isla de Cerdeña, ubicada en el Mar Mediterráneo, se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan iniciar una nueva vida en Europa. Conocida por sus hermosas playas y su gastronomía única, esta región impulsa un plan oficial que ofrece incentivos económicos de hasta 15 mil dólares a personas que decidan establecerse permanentemente en algunos de sus pueblos.

Este programa no se trata de una beca ni de una promoción aleatoria. Se trata de una medida pública destinada a combatir la despoblación en municipios pequeños y revitalizar comunidades que han visto disminuir su población a lo largo de los años.

El gobierno regional de Cerdeña enfrenta un desafío común en diversas áreas de Italia, ya que muchos pueblos rurales han experimentado una notable disminución de su población, especialmente entre los jóvenes. Para revertir esta situación, se ha implementado un programa que busca atraer nuevos residentes, reactivar la economía local y evitar el abandono de viviendas y servicios.

Los incentivos económicos consisten en ayudas que pueden alcanzar hasta 15 mil dólares por persona. Sin embargo, es importante destacar que este fondo no se entrega de manera libre, sino que está destinado a cubrir parte de los gastos de compra o rehabilitación de una vivienda en el municipio seleccionado.

La ayuda puede cubrir hasta el 50 por ciento del costo total del inmueble o de las obras necesarias para hacerlo habitable. Es crucial que la vivienda se convierta en residencia principal y no se utilice como casa de vacaciones o alojamiento turístico.

Los interesados en mudarse a Cerdeña bajo este plan deben cumplir con ciertos requisitos. Se exige fijar la residencia legal en el municipio, vivir de manera real y mantener esa residencia durante el período estipulado en cada convocatoria local, lo que asegura la integración de los nuevos habitantes en la comunidad.

Los incentivos están dirigidos a municipios pequeños, generalmente con menos de 3.000 habitantes, y cada ayuntamiento establece sus propias convocatorias, plazos y requisitos específicos. Por lo tanto, no existe una lista única de pueblos disponibles, ya que las oportunidades varían según el presupuesto local y las decisiones de cada administración municipal.

Este plan está abierto tanto a ciudadanos italianos como a extranjeros que puedan residir legalmente en Italia. Aunque no es necesario haber vivido anteriormente en Cerdeña, algunos municipios priorizan a familias jóvenes, trabajadores remotos o personas interesadas en emprender proyectos locales, dependiendo de las especificaciones de cada convocatoria.