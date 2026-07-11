Violento incidente en club de bochas deja herido en Laguna Paiva

Un hombre de 84 años resultó herido en un club de bochas de Laguna Paiva tras ser atacado con un hierro durante una discusión por un turno de juego.

Hoy 04:47

Un episodio violento tuvo lugar en la ciudad de Laguna Paiva, donde una simple discusión por un turno de juego en un club de bochas derivó en una agresión física grave. El enfrentamiento involucró a dos hombres de 84 y 50 años, quienes se encontraban jugando en el establecimiento ubicado sobre la avenida San Martín.

Según las fuentes policiales, la disputa inicial por un cambio de turno escaló rápidamente hasta que el hombre de 50 años tomó un hierro y golpeó a su rival en la cabeza. Como resultado de este ataque, el hombre de 84 años sufrió una lesión en el cráneo y fue trasladado de inmediato al Samco de Laguna Paiva para recibir atención médica adecuada.

Posteriormente a la agresión, el agresor se presentó por sus propios medios en la comisaría local para informar sobre el incidente. Sin embargo, la situación se tornó más complicada cuando el hijo de la víctima llegó al lugar, acompañado de una mujer.

Al reconocer al presunto agresor de su padre, el hijo de la víctima reaccionó de forma violenta y le propinó un golpe de puño en el rostro. Este nuevo incidente ocurrió en presencia de la guardia policial, la cual estaba compuesta únicamente por personal femenino en ese momento.

Las agentes de policía intentaron controlar la situación violenta y evitar que la agresión continuara. Sin embargo, el hijo de la víctima empujó a las oficiales y aprovechó la confusión para escapar del lugar antes de ser demorado.

Las autoridades han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer ambos episodios y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en este preocupante suceso en Laguna Paiva.