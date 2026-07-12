Milei viajará a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro y recibió una dura respuesta de Lula

El Presidente argentino confirmó que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal en San Pablo para apoyar al senador brasileño. La decisión generó una dura respuesta del secretario general de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos.

Hoy 17:46

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para participar de la convención del Partido Liberal (PL), donde será oficializada la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El anuncio provocó una inmediata reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, desde donde lanzaron fuertes críticas contra el mandatario argentino.

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Quien respondió fue el secretario general de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, que utilizó su cuenta de X para cuestionar el viaje y descalificar a Milei.

"¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar de la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?", escribió el funcionario brasileño, en un mensaje que rápidamente tuvo repercusión en ambos países.

El mandatario argentino dio a conocer su agenda internacional durante una entrevista con Radio Now 97.9, en la que explicó que viajará a San Pablo por invitación de Flavio Bolsonaro y que, además, planea trasladarse a Brasilia para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

Durante esa entrevista, Milei sostuvo que sus giras internacionales forman parte de una estrategia para fortalecer los vínculos políticos y económicos de la Argentina. "Argentina tendría que tener el triple de comercio que tiene" y aseguró que este tipo de viajes "funcionan bastante bien".

El viaje se producirá pocas semanas después del encuentro que ambos dirigentes mantuvieron en Buenos Aires, donde Milei recibió a Flavio Bolsonaro en la Casa Rosada y expresó públicamente su respaldo a su candidatura con un mensaje en redes sociales en el que afirmó: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro".

La visita también vuelve a poner de manifiesto la tensa relación entre Milei y Lula da Silva, quienes mantienen profundas diferencias políticas e ideológicas desde la llegada del libertario a la Casa Rosada. El presidente argentino ha respaldado en reiteradas oportunidades a referentes de la derecha brasileña, mientras que el gobierno de Brasil ha cuestionado varias de sus decisiones en materia de política exterior y su cercanía con el bolsonarismo.