Karina La Princesita reveló que llegó a hacer 34 shows en un solo fin de semana: "Cantaba y escupía sangre"

La cantante recordó la etapa más intensa de su carrera en la movida tropical y contó las graves consecuencias que sufrió en su salud por el exceso de trabajo.

Hoy 18:32

Karina La Princesita sorprendió a Mario Pergolini al contar el récord de shows que llegó a tener en un solo fin de semana. Durante una entrevista en Otro día perdido (Eltrece), la artista repasó su carrera y reveló detalles impactantes sobre el esfuerzo físico y emocional que implicaba su trabajo en la movida tropical.

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La cantante explicó que, aunque hoy su agenda es más tranquila, hubo años en los que la cantidad de presentaciones era abrumadora. “Ahora, si te fijás, hay uno o dos por noche como mucho”, señaló La Princesita, marcando la diferencia con el pasado.

Cuando el conductor le preguntó cuál había sido su máximo, la respuesta dejó a todos sin palabras: “34 shows entre viernes, sábado y domingo”.

Karina detalló que esas maratónicas jornadas arrancaban a la tarde y podían terminar a la mañana del día siguiente, especialmente en épocas de carnaval y con temperaturas extremas.

“Empezábamos a las 3 de la tarde, con 50 grados de calor, y terminábamos a las 9 de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero”, recordó.

La artista confesó que en ese momento no tenía poder de decisión sobre su ritmo laboral: “Antes yo no decidía”. El cronograma lo imponían otros y ella solo cumplía con salir al escenario. El cuerpo, sin embargo, terminó pasando factura. “Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre”, relató sobre las consecuencias físicas de ese esfuerzo.

Su representante actual, que también era su manager en aquellos años, fue testigo de ese deterioro y la acompañó en cada presentación, viendo de cerca el desgaste que sufría.

La ex de El Polaco y El Kun Agüero también reveló que, a pesar de la cantidad de shows, la plata que ganaba no era proporcional al esfuerzo realizado. “La cantidad de presentaciones no se traducía en ingresos proporcionales”, lamentó.

Pergolini, desde su experiencia en la industria, reconoció que muchas veces el público solo ve el disfrute y el entretenimiento, pero no el sacrificio que hay detrás. “Uno a veces no ve el sufrimiento del artista”, reflexionó el conductor.

La cantante, que comenzó su carrera a los 18 años, contó que debió forjar carácter en un ambiente dominado por hombres. “Los jefes, los músicos, todos son hombres y es muy difícil que haya mujeres”, explicó. Aunque admitió que siempre tuvo personalidad, reconoció que el trabajo la llevó a desarrollarla aún más para hacerse escuchar en un entorno adverso.