Más de 130 millones de europeos enfrentan ola de calor extremo

La ola de calor en Europa impacta a más de 130 millones de personas con temperaturas superiores a los 35 °C, generando alertas meteorológicas y sanitarias en múltiples países.

13/07/2026

La ola de calor en Europa ha provocado que más de 130 millones de europeos enfrenten temperaturas que superan los 35 °C. Este fenómeno, que se intensifica, ha llevado a que aproximadamente 269 millones de personas se encuentren en regiones con temperaturas superiores a los 30 °C.

A pesar de que la situación ha mostrado una ligera mejoría respecto al domingo, donde 191 millones de personas soportaban calor extremo, las autoridades mantienen alertas meteorológicas y sanitarias activas debido al riesgo que representa el calor prolongado.

Italia se destaca como uno de los países más afectados, con 30 millones de personas registrando temperaturas por encima de los 35 °C, especialmente en la llanura del Po. Las ciudades italianas han sido declaradas en alerta roja por los riesgos asociados al calor extremo.

Las autoridades italianas recomiendan a la población evitar la exposición directa al sol durante las horas pico y mantenerse hidratados. Se enfatiza que adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables durante estos episodios de calor intenso.

El calor extremo no se limita al sur de Europa, ya que se pronostica que países como Hungría, Serbia y Rumanía también experimentarán temperaturas elevadas en los próximos días. El suroeste de la península ibérica seguirá bajo condiciones de calor intenso.

En Francia, las autoridades continúan monitoreando el impacto del calor extremo, con servicios de emergencia atendiendo casos de deshidratación y golpes de calor. La Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 1.300 muertes atribuibles a este fenómeno en Europa, resaltando la gravedad de la situación.

La OMS advierte que Europa se calienta a un ritmo alarmante, y muchas de sus ciudades no están diseñadas para soportar climas extremos. Se hace un llamado a fortalecer sistemas de alerta temprana y mejorar las medidas de adaptación para proteger a los ciudadanos.