Imputan a dos primos por el secuestro y asesinato de un joven en Santa Fe

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro en un caso vinculado a conflictos de narcomenudeo en Capitán Bermúdez, Santa Fe.

13/07/2026

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Capitán Bermúdez, dos primos han sido imputados este viernes en los tribunales de San Lorenzo por el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, un joven de 25 años. La fiscalía ha presentado pruebas que apuntan a un presunto conflicto relacionado con narcomenudeo como posible móvil del crimen.

Los acusados, Juan Manuel V y Matías V, han quedado en prisión preventiva tras ser señalados por la fiscalía como partícipes en el plan que culminó con la muerte de Montenegro. Durante la audiencia, se confirmó que al menos dos hombres armados obligaron a la víctima a subir a un automóvil, tal como había afirmado su familia desde un inicio.

Se ha revelado que la causa de muerte de Gastón Montenegro fue el resultado de dos disparos de arma de fuego. Posteriormente, los implicados intentaron enterrar el cuerpo en la zona rural cercana a Serodino, donde fue encontrado el 5 de julio tras una serie de rastrillajes.

El fiscal Aquiles Balbis ha indicado que cada uno de los implicados tuvo distintos roles en el secuestro. En particular, se ha señalado a Juan Manuel V como parte del grupo que el 27 de junio por la mañana ejecutó el secuestro de Montenegro, utilizando un vehículo Volkswagen Gol Trend gris.

La investigación ha establecido que los primos abordaron a la víctima mientras este caminaba por las calles Guemes y Paraguay. Con amenazas de un arma, forzaron a Montenegro a entrar al auto, también amenazando a un acompañante que se encontraba con él.

El fiscal ha descrito la privación ilegítima de libertad de Montenegro como un acto ilegítimo que culminó con su asesinato. La información proporcionada por la fiscalía no ha especificado el momento exacto en que se produjo el homicidio, pero se ha confirmado que fue por dos disparos en la cabeza.

Juan Manuel V ha sido imputado por todos los delitos asociados al plan criminal, incluyendo homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Su primo Matías V enfrentará cargos de encubrimiento agravado por su papel en ocultar el vehículo utilizado en el secuestro. El juez Ariel Cattáneo ha dictado prisión preventiva para Juan Manuel por el plazo de ley y seis meses para Matías.