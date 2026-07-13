Encuentran dos cuerpos en el canal de riego de Perico, Jujuy

La policía investiga el hallazgo de un hombre y una mujer en un canal de riego en Perico, Jujuy, donde el primero presentaba una lesión en la cabeza.

13/07/2026

En un inquietante suceso, se han encontrado dos cuerpos en el canal de riego conocido como el "canal de la muerte" en Perico, Jujuy. El primer hallazgo se produjo alrededor de las 17 horas del pasado viernes en la zona rural de Los Lapachos, cerca del Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán".

El cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presenta entre 30 y 40 años de edad y una lesión en la cabeza. Las autoridades aún investigan si esta herida fue causada por el movimiento del agua en el canal o si se trata de un golpe previo a su caída.

Los efectivos de la Seccional 60° de Perico, junto con la División Homicidios, un médico policial y el cuerpo de Bomberos, se presentaron rápidamente en la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para llevar a cabo la autopsia correspondiente.

El segundo hallazgo ocurrió el día siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Policía recibió un aviso sobre la presencia de un cuerpo femenino en un canal interno ubicado en la zona rural de Alto Verde.

La mujer ha sido identificada como Liz Daniela Vargas Coraite, de 35 años, quien fue hallada atrapada en la compuerta de la alcantarilla del canal. Este canal, que abastece una zona tabacalera, fue el escenario del descubrimiento del cuerpo de Vargas, que se encontraba en la finca Lamas, cerca del basural de Alto Verde.

La Fiscalía autorizó el levantamiento del cuerpo y el examen cadavérico fue realizado por un médico de la Policía. Al igual que en el primer caso, Bomberos se encargó de trasladar el cuerpo hasta la morgue del Poder Judicial.

Las investigaciones sobre las muertes de estas personas son conducidas por la División de Homicidios de Jujuy, mientras la comunidad local se muestra conmocionada por estos trágicos hallazgos, generando un clima de incertidumbre y temor en la región.