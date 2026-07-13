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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 0º
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Regionales

Preocupación por auto volcado en el macrocentro de Salta

Un automóvil volcado en el macrocentro de Salta ha suscitado preocupación entre los transeúntes y vecinos de la zona.

13/07/2026

Durante la mañana de este domingo, un automóvil volcado fue hallado en calle Mendoza, a pocos metros de su intersección con Ayacucho, en el macrocentro de Salta.

El vehículo, un Chevrolet de color gris, quedó apoyado sobre uno de sus laterales, ocupando parte de la calzada y atrayendo la atención de vecinos y transeúntes en las primeras horas del día.

En el momento del hallazgo, no se reportaron ocupantes en el lugar, lo que ha generado inquietud sobre las circunstancias que llevaron a este incidente.

Hasta ahora, la identidad del conductor no ha sido divulgada, y no se ha confirmado si hubo lesionados a causa del vuelco.

Tampoco se ha informado sobre si otro vehículo estuvo involucrado en el siniestro, lo que añade misterio a la situación.

Las autoridades locales están a la espera de obtener más información que aclare las circunstancias del accidente ocurrido en el macrocentro salteño.

Se prevé que en las próximas horas se brinde un informe oficial que permita entender mejor lo sucedido y las causas que derivaron en este vuelco.

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