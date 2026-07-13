El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 13 de julio de 2026: máxima de 22°C y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la semana comenzará con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. El martes continuará el tiempo estable y la temperatura ascenderá hasta los 24°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este lunes 13 de julio Santiago del Estero tendrá una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.
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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 22°C, mientras que el viento soplará del sector noreste y norte, con velocidades que irán de 7 a 31 km/h según el momento de la jornada.
Durante la madrugada se prevé cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 13°C y viento del noreste entre 7 y 12 km/h.
Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 10°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste de 13 a 22 km/h.
En tanto, por la tarde la temperatura alcanzará los 22°C, con cielo parcialmente nublado y viento del norte de 23 a 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura estimada de 19°C y viento del noreste entre 23 y 31 km/h, además de ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
Cómo estará el martes
Para el martes 14 de julio, el SMN pronostica condiciones similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 24°C, sin probabilidades de lluvias.
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y, durante la tarde, el cielo estará algo nublado, mientras que por la noche volverá a presentarse con nubosidad parcial.
El viento predominará del norte y noreste, con velocidades de 13 a 31 km/h, y durante la mañana y la tarde también podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.