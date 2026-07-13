El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 13 de julio de 2026: máxima de 22°C y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la semana comenzará con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. El martes continuará el tiempo estable y la temperatura ascenderá hasta los 24°C.

13/07/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este lunes 13 de julio Santiago del Estero tendrá una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 22°C, mientras que el viento soplará del sector noreste y norte, con velocidades que irán de 7 a 31 km/h según el momento de la jornada.

Durante la madrugada se prevé cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 13°C y viento del noreste entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 10°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste de 13 a 22 km/h.

En tanto, por la tarde la temperatura alcanzará los 22°C, con cielo parcialmente nublado y viento del norte de 23 a 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura estimada de 19°C y viento del noreste entre 23 y 31 km/h, además de ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Cómo estará el martes

Para el martes 14 de julio, el SMN pronostica condiciones similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 24°C, sin probabilidades de lluvias.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y, durante la tarde, el cielo estará algo nublado, mientras que por la noche volverá a presentarse con nubosidad parcial.

El viento predominará del norte y noreste, con velocidades de 13 a 31 km/h, y durante la mañana y la tarde también podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.