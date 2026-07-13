El desafío físico de Zendaya durante el rodaje de "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan

La actriz contó las dificultades que enfrentó al filmar en condiciones extremas en Islandia.

13/07/2026

La expectativa por “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan, continúa en aumento de cara a su estreno previsto para el jueves 16 de julio. Inspirada en el clásico de Homero, la producción se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes del año en la industria cinematográfica.

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El film reúne a un elenco destacado integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron y Zendaya, entre otras figuras. Fue justamente Zendaya quien, en una entrevista reciente, compartió detalles sobre una de las experiencias más exigentes que vivió durante el rodaje.

La actriz relató en el podcast Happy Sad Confused que sus primeras jornadas de filmación tuvieron lugar en Islandia, donde las condiciones climáticas resultaron especialmente adversas. Las bajas temperaturas impactaron directamente en su desempeño frente a cámara.

Según explicó, el frío era tan intenso que le dificultaba mover los músculos del rostro, lo que complicaba la pronunciación de sus diálogos. Esta situación se sumó a la presión de trabajar bajo la dirección de Nolan, reconocido por su exigencia en el set.

“Tenía mis líneas y quería hacerlo bien, pero empecé a bloquearme. Hacía mucho frío, mi boca estaba prácticamente congelada y no podía pronunciar nada”, contó la actriz, al recordar un momento que describió como incómodo durante la filmación.

Zendaya

A pesar de ese episodio, Zendaya destacó que la experiencia general fue altamente positiva. Subrayó la importancia de compartir escenas con colegas a quienes admira y valoró la oportunidad de formar parte de una producción de gran escala.

Por su parte, Christopher Nolan elogió públicamente el trabajo de la actriz en distintas presentaciones del film, donde afirmó que su desempeño fue “perfecto” durante el rodaje.

Estos comentarios también generaron un clima distendido entre el elenco, ya que algunos compañeros, como Tom Holland y Matt Damon, bromearon sobre un supuesto favoritismo del director hacia Zendaya en el detrás de escena.

Con un rodaje exigente y un equipo de primer nivel, “La Odisea” se perfila como una de las producciones más ambiciosas del año.