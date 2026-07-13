Añatuya se despide del frío: temperaturas agradables para hoy Lunes 13 de julio de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables. Se prevén días soleados con un ligero aumento en las temperaturas.

13/07/2026

En el día de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran con un clima despejado y fresco, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 7 °C, pero la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 4.5 °C debido a la humedad.

Con un nivel de humedad del 84% y vientos provenientes del noreste a 12.6 km/h, la mañana se presenta tranquila y propicia para actividades matutinas. A medida que avance el día, se espera un aumento notable en las temperaturas.

El pronóstico para hoy indica que la máxima alcanzará los 22 °C, lo que promete un ambiente cálido y agradable para los añatuyenses. Este clima soleado permitirá a muchos disfrutar de actividades al aire libre.

El martes 14 de julio, las temperaturas continuarán en aumento, con una mínima de 10.6 °C y una máxima que podría llegar a los 25.9 °C. Es un excelente momento para salir y aprovechar el sol que nos acompaña.

Para el miércoles 15 de julio, se espera una mínima de 15.7 °C y una máxima de 29.4 °C, lo que marcará un claro aumento en el calor. Esta tendencia de clima soleado y temperaturas agradables se mantendrá en Añatuya durante los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.