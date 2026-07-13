"Con el Banco Central quieren hacer algo parecido a Perú: que tenga prohibido emitir para gasto público"

Así lo expresó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

13/07/2026

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el Gobierno busca avanzar en una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de limitar su capacidad de emisión. “Quieren hacer algo parecido a Perú, que tenga prohibido emitir para gasto público”, sostuvo durante su columna de este lunes en Radio Panorama.

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Según explicó, la iniciativa apunta a restringir la posibilidad de que el poder político utilice la emisión monetaria como herramienta de financiamiento. “El Banco Central no se cierra, se quiere cambiar la carta orgánica, porque decía que el banco además de cuidar la moneda tenía que ver el salario y los derechos de los trabajadores. Es cerrárselo a las manos ávidas políticas, que es cuando alguien gobernando pide que emitan”, señaló.

En su análisis, Granados también repasó distintos indicadores del presente económico. Destacó que el gasto en dólares con tarjeta de crédito creció un 45%, impulsado en parte por el aumento de viajes al exterior. “Muchos se fueron a Estados Unidos. Hoy, una entrada para un partido entre Argentina e Inglaterra está en 12 mil dólares”, ejemplificó.

En cuanto al consumo, indicó que se registran cambios en los hábitos alimentarios. “El consumo de carne —vacuna, de pollo y cerdo— muestra que el pollo va primero, porque es el más económico. El cerdo está en el medio y hay mucha diferencia con el kilo de carne vacuna”, detalló.

Además, observó señales mixtas en otros sectores. Por un lado, remarcó la presencia de descuentos importantes en comercios: “En todas las vidrieras que vi hay 50% de descuento en ropa”. Por otro, subrayó el dinamismo de la construcción privada: “Creció mucho, se fue para arriba”.

Finalmente, el economista hizo una referencia al perfil competitivo del país en el ámbito deportivo. “El argentino es fanfarrón, pero también tiene un gen competitivo diferente. Aun cuando parece que todo está perdido, no lo está”, concluyó.