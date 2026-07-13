Lázaro Bainotti, el piloto de 14 años que sueña con llegar a la Fórmula 1

El joven corredor argentino compite en la Fórmula 4 de Estados Unidos, suma podios y ya despierta el interés de academias internacionales. Junto a su padre, Mariano Bainotti, habló con Ruido de Motores sobre sus inicios, su presente y el camino que viene.

Hoy 18:41

El apellido Bainotti vuelve a sonar fuerte en el automovilismo argentino. Mariano Bainotti, recordado por su paso por categorías como la Fórmula Renault, el Súper Renault y el TC2000, acompaña hoy el crecimiento deportivo de su hijo Lázaro, una de las grandes promesas nacionales con apenas 14 años.

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En diálogo con el programa Ruido de Motores que se emite por Canal 14 de TIC, padre e hijo repasaron los inicios de Lázaro en el mundo de los fierros, su presente en Estados Unidos y el objetivo mayor que aparece en el horizonte: seguir formándose para intentar llegar algún día a la Fórmula 1.

“Lázaro arrancó de grande, a los 10 años en karting”, contó Mariano. Según relató, su hijo no sabía que él había sido piloto hasta que comenzó a preguntarle por qué tanta gente lo relacionaba con los autos de carrera. Desde entonces, el interés fue creciendo hasta que pidió probar un karting.

El salto fue rápido. A los 12 años, Lázaro ya se subía a un Fórmula Renault y sorprendía por su adaptación. Incluso, en una exhibición, logró imponerse ante pilotos de mayor experiencia, algo que terminó de convencer a su entorno de que había condiciones especiales.

“Cuando ya fuimos a andar en karting vi que le gustó, que le apasionaba esto, y arrancamos los dos el camino”, recordó Mariano, quien reconoció que volvió a meterse de lleno en el automovilismo para acompañar el crecimiento de su hijo.

Por qué eligieron correr en Estados Unidos

Lázaro explicó que la decisión de competir en Estados Unidos tiene una razón clave: allí permiten correr a menores de 15 años bajo una estructura reglamentaria que les da la posibilidad de sumar experiencia antes de dar el salto a Europa.

“Elegimos Estados Unidos porque es el único lugar que deja correr a menores de 15 años. Empezamos el camino ahí para llegar a Europa con mucha más experiencia que otros pilotos”, contó el joven corredor.

Actualmente compite en la Fórmula 4 Nacional de Estados Unidos con el equipo Speed Factory. Según contó durante la entrevista, en sus primeros tres fines de semana dentro de la categoría acumuló ocho podios en nueve carreras y logró dos victorias.

Mariano destacó que esa experiencia resulta fundamental porque, según su mirada, los jóvenes pilotos argentinos suelen llegar a Europa con menos rodaje que sus rivales.

“La Fórmula hoy en Argentina no es tan buena en las categorías, y después los chicos quedan en mucha desventaja cuando van a correr afuera”, señaló.

La mirada de Eduardo Ramírez

Durante la charla también apareció el nombre de Eduardo Ramírez, reconocido manager ligado al automovilismo nacional e internacional, quien decidió volver a involucrarse en la actividad al ver el potencial de Lázaro.

“Volví porque encontré un piloto distinto, algo que no era igual a los demás. Tiene características muy sobresalientes”, expresó Ramírez en un testimonio citado durante la entrevista.

El manager fue más allá y aseguró que ve en Lázaro condiciones muy poco habituales para su edad. También reveló que el joven ya está en la mira de dos academias de Fórmula 1, aunque por ahora su entorno prefiere mantener en reserva los nombres de los equipos.

“Nadie sabe hasta dónde puede llegar, pero sí viene muy bien encaminado. Con 14 años, estar en la mira de dos academias de Fórmula 1 te da la ilusión de que uno puede llegar a ese paso tan difícil”, sostuvo Mariano.

Estudios, idioma y preparación

Además de correr, Lázaro continúa con sus estudios. Asiste a un colegio para deportistas en Córdoba, con modalidad adaptada para jóvenes que deben entrenar o viajar por sus competencias.

El entorno también trabaja en su formación fuera del auto. El aprendizaje del inglés aparece como una prioridad, pensando en su desarrollo internacional y en un posible futuro en Europa.

“Hoy el idioma hay que hablarlo. Lázaro está aprendiendo inglés, va a maestras particulares y hay que seguir estudiando”, contó Mariano.

El joven piloto reconoció que no mira demasiadas carreras, aunque sí tiene un referente claro en la actualidad: Max Verstappen. También comenzó a conocer la historia de grandes figuras argentinas como Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

El próximo paso

El calendario inmediato marca que Lázaro volverá a competir en aproximadamente un mes en New Jersey, por una nueva fecha del campeonato de Fórmula 4 en Estados Unidos.

Luego, el plan es viajar a Italia para realizar pruebas sobre un Fórmula 4 y trabajar también en aspectos físicos y mentales con distintos grupos interesados en conocerlo más de cerca.

“Se va a trabajar mucho en la parte física y mental de Lázaro con las personas que lo quieren conocer e interactuar con él”, explicó Mariano.

Uno de los objetivos clave será esperar que cumpla 15 años para poder obtener la licencia FIA, requisito necesario para avanzar en nuevas experiencias dentro del automovilismo internacional.

Su vínculo con Santiago

La entrevista también dejó una perlita vinculada con Santiago del Estero. Mariano contó que, antes de inclinarse definitivamente por el automovilismo, Lázaro practicó BMX y tuvo como entrenador a Pucho García.

Incluso, recordó que llegaron a competir en Santiago cuando el joven todavía estaba más cerca de la bicicleta que de los kartings.

“Lo importante es que disfrute mucho este camino, porque el camino también es lo más lindo”, cerró Mariano.

Con apenas 14 años, resultados importantes en Estados Unidos y una proyección que ya despierta miradas internacionales, Lázaro Bainotti aparece como una de las grandes promesas del automovilismo argentino.