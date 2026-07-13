Exitoso Open Cup de Escuelas de Taekwon-Do en Quimsa

Con más de 400 competidores, el torneo se desarrolló con gran marco en el Club Quimsa y reunió a delegaciones de distintas provincias del país.

Hoy 18:47

El Open Cup de Escuelas de Taekwon-Do ITF se desarrolló con éxito en las instalaciones del Club Quimsa, con la participación de más de 400 competidores y un importante acompañamiento del público.

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La competencia fue organizada por la Asociación Kwan-Do de Santiago del Estero y contó con la visita especial del plantel del programa Taekwon-Do Pro Fighters, de Canal 9, nominado al Martín Fierro.

El certamen reunió a participantes de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires, consolidándose como una propuesta deportiva de gran convocatoria dentro del calendario local.

Durante el acto de apertura estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Ricardo Rubén Sosa; el intendente del Estadio Ciudad Quimsa, Alfredo Palacio; Ricardo Montenegro, del Nodo Tecnológico; además de autoridades representantes de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Cámara de Diputados.

Uno de los momentos más destacados del torneo fue la disputa del premio “Black Belt Open” y la competencia por equipos, que fueron transmitidas por streaming en vivo a través del programa Pro Fighters en la plataforma YouTube.

Los competidores locales, pertenecientes a la Asociación Kwan-Do, tuvieron una destacada actuación tanto en técnica como en combate, adjudicándose los primeros puestos en diferentes categorías.

El primer puesto en la Black Belt Open quedó en manos del santiagueño Brayan Rodríguez, representante de Kwan-Do. En la modalidad por equipos, exponentes de la misma asociación también lograron quedarse con el primer lugar.

Además, las competidoras santiagueñas brillaron con destacadas participaciones en categorías juveniles y adultas, reafirmando el crecimiento de la disciplina en la provincia.

La competencia fue declarada de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados, realzando su importancia y proyectando su continuidad dentro de la agenda deportiva santiagueña.

El evento formó parte de los festejos por el mes aniversario de la provincia y también convocó a público del norte argentino, que acompañó la jornada y tomó la competencia como una opción turística y deportiva.

La flamante Asociación Kwan-Do Santiago del Estero es encabezada por el máster VII Dan Gabriel Rodríguez, el SN VI Dan Esteban Contardi y el SN V Dan Brayan Yocca, quienes agradecieron a instructores, familiares y competidores por la colaboración en la organización del evento.