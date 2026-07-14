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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 24º
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Güemes logró su primer triunfo en el Torneo Anual ante Yanda FC

El Gaucho se impuso por 1-0 en el predio de El Potrerito, por la fecha 13 de la Zona Capital de la Liga Santiagueña de Fútbol.

13/07/2026

Güemes consiguió su primera victoria en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, denominado “Juan Carlos Paz”, al derrotar por 1-0 a Yanda Fútbol Club en la continuidad de la fecha 13 de la Zona Capital.

El encuentro se disputó en el predio de El Potrerito, donde el Gaucho hizo las veces de local, y tuvo como único goleador a Rodrigo Silisqui, autor del tanto que le dio al equipo de La Isla una alegría esperada en la temporada.

Con este resultado, Güemes llegó a 7 unidades. Si bien no logró salir del fondo de la tabla, el triunfo representa un importante envión anímico para encarar el cierre del campeonato.

Por su parte, Yanda FC quedó con 13 puntos y ya no cuenta con chances de clasificación a los cuartos de final. Además, se despidió de la temporada, ya que en la última fecha tendrá jornada libre.

En la próxima jornada, Güemes cerrará su participación enfrentando a Central Córdoba en una nueva edición del clásico del Oeste, mientras que Yanda no volverá a tener actividad en el certamen.

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