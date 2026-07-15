VIDEO: las lágrimas de Enzo Fernández tras clasificar a Argentina a la final del Mundial

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El mediocampista, autor de uno de los goles de la remontada ante Inglaterra, no pudo contener la emoción cuando terminó el partido. Su desahogo quedó registrado por las cámaras y rápidamente conmovió a los hinchas argentinos.
Argentina volvió a hacer historia al derrotar 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y sacar boleto para una nueva final del mundo. En un partido cargado de tensión y emociones, la Selección revirtió el resultado y dio otro paso hacia el sueño de conquistar un nuevo título.
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Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Enzo Fernández, quien marcó uno de los goles que permitieron dar vuelta la historia frente al conjunto inglés. Su actuación fue clave para que la Scaloneta sellara una victoria inolvidable y mantuviera viva la ilusión de todo un país.
Pero una vez consumada la clasificación, el volante dejó de lado la euforia y se mostró completamente quebrado por la emoción. Apenas sonó el pitazo final, las cámaras captaron a Enzo Fernández entre lágrimas, desahogándose después de una noche que quedará grabada en la memoria de los argentinos.
El video refleja la intensidad del momento vivido por el mediocampista, que celebró junto a sus compañeros el pase a una nueva final del Mundial. Después de convertir en una semifinal y ser determinante para la remontada, el futbolista vivió un instante de emoción pura que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Ahora, Argentina tendrá un último desafío por delante cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. Con la ilusión intacta y un plantel que volvió a responder en un partido decisivo, la Albiceleste buscará escribir un nuevo capítulo dorado en su historia.