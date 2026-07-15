Acciones y bonos argentinos cerraron en alza tras una exitosa licitación del Tesoro

Los activos financieros locales extendieron su recuperación impulsados por el buen resultado de la colocación de deuda, una inflación de junio por debajo del 2% y un clima positivo en los mercados internacionales.

Hoy 20:11

La jornada financiera dejó un balance positivo para los mercados argentinos, con subas en las acciones y los bonos tanto en la Bolsa porteña como en las plazas internacionales, respaldadas por el optimismo de los inversores tras la licitación del Tesoro y la confirmación de una inflación mensual del 1,9% en junio.

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El índice S&P Merval avanzó 1,9%, impulsado principalmente por las acciones del sector bancario. Con este resultado, el principal indicador bursátil acumula una mejora del 3,6% en julio y del 7,9% en lo que va de 2026, reflejando un renovado interés por los activos argentinos.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares también registraron leves ganancias, mientras que el riesgo país descendió hasta los 404 puntos básicos, ubicándose muy cerca del nivel más bajo alcanzado durante este año.

Uno de los factores que fortaleció la confianza fue la licitación de bonos del Tesoro, en la que el Gobierno adjudicó $5,44 billones frente a vencimientos por $3 billones, logrando un rollover del 183,1%. Además, la operación recibió ofertas por $8,45 billones, mostrando una demanda muy superior al monto finalmente colocado.

También se destacó el estreno del Bonar 2029 (AO29), un nuevo título en dólares que captó USD 470 millones, aunque las ofertas superaron ampliamente esa cifra al alcanzar USD 1.046 millones, lo que fue interpretado por el mercado como una señal de fuerte interés por este instrumento.

Los analistas coincidieron en que la desaceleración de la inflación reforzó las expectativas de estabilidad macroeconómica. El índice de precios de junio marcó el tercer descenso mensual consecutivo, con una variación interanual del 33,5% y una inflación acumulada del 16,8% en el primer semestre.

Especialistas del mercado señalaron que la baja de la inflación núcleo confirmó que el proceso de desinflación continúa, aunque advirtieron que todavía persisten presiones provenientes de algunos servicios, los precios regulados y la evolución del tipo de cambio.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista registró una leve suba de tres pesos y cerró en $1.474,50, cortando una racha de tres jornadas consecutivas en baja. En tanto, el dólar blue avanzó diez pesos hasta los $1.530, mientras que el tipo de cambio minorista en el Banco Nación permaneció estable en $1.495 para la venta.

Por su parte, el Banco Central adquirió USD 73 millones en el mercado oficial, aunque las reservas internacionales finalizaron la rueda con una caída de USD 94 millones, ubicándose en USD 48.593 millones.

El contexto internacional también acompañó, con ganancias en Wall Street y una recuperación del precio del petróleo, factores que contribuyeron a sostener el buen desempeño de los activos argentinos durante la jornada.