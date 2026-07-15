Hallaron muerta a una testigo clave del juicio por el crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

Ariana Yael González, quien había declarado contra uno de los condenados por el asesinato del empresario, fue encontrada sin vida en su departamento de Lomas del Mirador. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 20:14

Una testigo central del juicio por el crimen del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba fue hallada muerta en un departamento de Lomas del Mirador, en un hecho que ahora es investigado por la Justicia para determinar cómo ocurrió.

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La mujer, identificada como Ariana Yael González, de 36 años, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada sobre la calle Brandsen. De acuerdo con las primeras actuaciones, su cuerpo estaba suspendido con una soga desde una ventana y, cuando llegaron los servicios de emergencia, ya no presentaba signos vitales.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó diversas pericias para establecer si se trató de un suicidio, si existió instigación o si pudo haber intervenido un tercero. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" mientras avanzan las diligencias.

González había tenido un papel determinante durante el juicio por el asesinato de Pérez Algaba, ya que vivía en la propiedad donde ocurrió el crimen y había mantenido una relación sentimental con Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fueron declarados culpables por un jurado popular.

Durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora, la mujer aseguró que Pilepich era el dueño del predio donde asesinaron al empresario y lo describió con duros calificativos. Además, también apuntó contra Nahuel Vargas y Matías Gil, los otros dos condenados por el homicidio.

El pasado 6 de julio, un jurado popular resolvió por unanimidad declarar culpables a los tres acusados, quienes enfrentan la pena de prisión perpetua por el asesinato de Pérez Algaba, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado dentro de valijas abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge hace más de tres años.

La sentencia definitiva será dictada en una próxima audiencia de cesura. En paralelo, la investigación por la muerte de González buscará determinar si existe alguna vinculación con su participación en el proceso judicial o si se trató de un hecho ajeno a esa causa.

Por otra parte, otros cuatro imputados continúan procesados y deberán afrontar un juicio ordinario por su presunta participación en distintos aspectos del caso, aunque la fecha del debate oral todavía no fue establecida.