"Buscamos recuperar la autonomía del municipio y la figura del intendente"

El candidato a concejal por La Libertad Avanza se refirió al escenario electoral y planteó críticas a la actual gestión municipal de cara a los comicios de agosto, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:31

El primer candidato a concejal por La Libertad Avanza, Alejandro Parnás, afirmó que uno de los principales objetivos de su espacio es “recuperar la autonomía del municipio y la figura del intendente”, en el marco de las elecciones municipales previstas para agosto.

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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente sostuvo que la oposición ha tenido dificultades para consolidarse como alternativa. “En la oposición nos hemos dividido y fragmentado intentando ganarle al oficialismo. He decidido unirme a La Libertad Avanza aunque sigo manteniendo mi identidad radical”, explicó.

Parnás cuestionó al oficialismo al señalar que “tenemos un oficialismo omnipotente que gobierna con el látigo”, y consideró que la dispersión opositora favorece su continuidad. “Si hay tres alternativas opositoras, a veces el votante se inclina por el oficialismo hasta por descarte”, agregó. En ese sentido, remarcó que la estrategia apunta a avanzar en la unidad, aunque reconoció que no es total.

Respecto al desarrollo de la campaña, indicó que existe una “buena recepción” por parte del electorado y anticipó que en los últimos días se intensificará la difusión de propuestas.

El candidato aseguró que su espacio trabaja sobre una idea central: “No hay propuestas sueltas, sino que partimos de una idea madre que es recuperar la autonomía del municipio y la figura del intendente”. En esa línea, criticó que “hace 20 años hay un empleado del gobierno provincial” al frente de la administración local.

Alejandro Parnás en Radio Panorama

También apuntó contra el rol del oficialismo provincial en la designación de candidatos. “Es ignoto, un empleado de tercera línea, y eso deja en claro la importancia que le otorga el Frente Cívico al municipio”, sostuvo. Según Parnás, históricamente la ciudad funcionaba como un contrapeso institucional, algo que —afirmó— “se ha perdido”.

En materia de gestión, señaló que “se ha paralizado porque un delegado no rinde cuentas a la gente sino a su jefe político”, lo que, a su criterio, se refleja en problemáticas como la proliferación de basurales o deficiencias en el transporte público.

Por último, enumeró los principales desafíos de la ciudad. “Lo prioritario en la gestión diaria es una cuestión de métodos y organización de los recursos para brindar servicios básicos de manera adecuada”, indicó. Entre los problemas estructurales mencionó la falta de acceso a cloacas y gas natural, y las dificultades del transporte público.

“La mitad de los hogares no tiene gas natural ni red de cloacas, lo que no solo es un problema sanitario sino también económico”, afirmó. Además, señaló que en los sectores de menores ingresos, el costo del transporte puede representar hasta el 25% de los ingresos familiares, en un sistema que calificó como precario.