"Somos un proyecto que busca hacer funcionar cuestiones básicas para poner al municipio de pie"

Fernando Jiménez, candidato a concejal por el Frente Renovador y Progresista destacó en Radio Panorama el contacto con los vecinos y planteó ejes de gestión de cara a las elecciones.

Hoy 13:34

El candidato a concejal por el Frente Renovador y Progresista, Fernando Jiménez, aseguró que el proceso electoral permite fortalecer el vínculo con la ciudadanía y conocer de primera mano sus demandas.

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En diálogo con Radio Panorama, señaló que “la campaña nos sirve para acercarnos más a la gente” y destacó que su espacio cuenta con iniciativas concretas basadas en las necesidades de los vecinos.

En ese sentido, ponderó la labor de la candidata a intendenta Marianella Lezana Hid, al afirmar que “su trabajo en el Concejo ha sido impecable”. “Es una de las legisladoras que más proyectos ha presentado y todos surgen de necesidades concretas que nos transmiten los vecinos. Mi trabajo sería la continuación de lo que ella viene haciendo durante estos ocho años”, sostuvo.

Jiménez indicó que desde su espacio han logrado visibilizar distintas problemáticas a través de propuestas legislativas. “Hay un montón de problemas que se están viendo y que nosotros planteamos mediante proyectos”, explicó.

Además, remarcó la importancia de la participación juvenil dentro del espacio político. “Desde nuestra fundación en Libres del Sur buscamos la integración de jóvenes. Tenemos la impronta de que la mayoría sean jóvenes porque tienen otra visión, y creemos que no es posible ningún proyecto político que no los integre”, afirmó.

Entre las principales preocupaciones mencionó la inseguridad y la seguridad vial, temas que consideró prioritarios. “Se ven a diario accidentes, muchos con víctimas fatales, y son problemas que hay que abordar por la gravedad que revisten”, expresó.

También hizo referencia al contexto económico nacional y su impacto en la vida cotidiana. “La gente distingue entre los problemas municipales y el golpe económico a nivel nacional, con caída del consumo y falta de empleo. Son preocupaciones distintas”, analizó.

Por último, planteó la necesidad de modernizar la administración local. “Es necesario digitalizar la municipalidad, es una deuda pendiente. La pandemia demostró que muchas cosas pueden hacerse de manera virtual, y hay trámites que se pueden simplificar para los vecinos, desde la obtención del carné de conducir hasta la realización de reclamos”, concluyó.