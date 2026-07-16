“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son”: repudiable respuesta del Gobierno británico por la bandera argentina

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, dos jugadores celebraron con una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas". Desde el Gobierno del Reino Unido cuestionaron el gesto, reafirmaron su postura sobre las islas y solicitaron a la FIFA que analice si se incumplieron las normas del torneo.

Hoy 19:43

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra no solo generó repercusiones deportivas. Durante los festejos posteriores al triunfo, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que provocó una inmediata reacción del Gobierno del Reino Unido.

La portavoz del primer ministro Keir Starmer se refirió al episodio con una declaración que generó una fuerte controversia: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sin duda lo son". Además, ratificó la posición oficial británica al sostener que "la autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas" y afirmó que el compromiso del Gobierno con esa postura "nunca flaqueará".

Las críticas no quedaron allí. El ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, también cuestionó la exhibición de la bandera en declaraciones a la BBC. "Fue totalmente inapropiado. La política debe mantenerse al margen del fútbol. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", expresó. Según trascendió, las autoridades británicas ya solicitaron formalmente al organismo rector del fútbol mundial que evalúe lo ocurrido.

La bandera había ingresado al estadio junto a los hinchas argentinos y, una vez finalizado el encuentro, llegó hasta los jugadores durante la celebración con el público. Además de la que sostuvieron Martínez y Lo Celso, también pudo verse otra bandera celeste y blanca con la misma leyenda y un dibujo de las islas en una de las tribunas.

El reglamento de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político durante sus competiciones, por lo que el episodio podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario contra la AFA. En caso de avanzar una investigación, las sanciones previstas contemplan desde una advertencia hasta multas económicas, mientras que una sanción deportiva aparece, por el momento, como un escenario poco probable.

Con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España programada para este domingo, todo indica que la FIFA no emitirá una resolución antes del encuentro. Entretanto, el episodio continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político.