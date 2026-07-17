Detienen a joven por apuñalar a otro en un robo en Tucumán

El Ministerio Fiscal ha presentado cargos contra un joven por apuñalar a otro durante un robo en Tucumán, y se ha dictado prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Hoy 01:14

En una audiencia celebrada el pasado jueves 16 de julio, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos formuló cargos contra Mario Antonio Roldán, imputado por un asalto violento que tuvo lugar a finales de mayo en San Miguel de Tucumán.

La acusación fue presentada por la auxiliar de fiscal Julieta Diosque, quien atribuyó al imputado el delito de robo agravado por haberse cometido con arma, en calidad de coautor.

Según la investigación del Ministerio Fiscal, el 28 de mayo, alrededor de las 03:00 horas, la víctima se encontraba caminando junto a su pareja por calle Warnes al 600 cuando fueron sorprendidos por Roldán y un compañero.

Actuando de manera conjunta, Roldán le propinó a la víctima múltiples puñaladas en la espalda, glúteos, piernas y rostro, lo que provocó que cayera al suelo gravemente herido.

En ese momento, la consorte de causa aprovechó para sustraer el teléfono celular de la víctima, un Samsung A34 de color verde agua.

Tras el ataque, ambos sospechosos se dieron a la fuga con el dispositivo robado, mientras que el joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla para recibir atención médica.

Al solicitar medidas de coerción, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva del acusado por un período de dos meses, justificando la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

La jueza, tras escuchar a las partes, accedió parcialmente a la solicitud fiscal y ordenó que el imputado permanezca detenido hasta el 9 de septiembre.