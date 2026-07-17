Franco Colapinto afronta un sábado clave en Bélgica con la tercera práctica y la clasificación

El piloto argentino buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó en la segunda práctica libre, donde terminó séptimo y fue la referencia de Alpine. Este sábado tendrá la última sesión de entrenamientos y luego disputará la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

Hoy 07:00

Franco Colapinto tendrá este sábado una jornada decisiva en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, cuando dispute la tercera práctica libre, desde las 7.30 (hora argentina), y posteriormente afronte la clasificación, prevista para las 11.00, en el exigente circuito de Spa-Francorchamps.

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El piloto de Alpine llega con buenas expectativas luego de firmar una destacada actuación en la segunda sesión de entrenamientos del viernes. El argentino finalizó en el séptimo puesto, marcando uno de sus mejores desempeños desde su llegada a la máxima categoría y convirtiéndose en la referencia de la escudería francesa.

Durante esa práctica, Colapinto completó una sólida tarea a lo largo de una veintena de vueltas. Primero trabajó con neumáticos de compuesto medio y luego montó los blandos, con los que registró un tiempo de 1m47s147, una marca que le permitió ubicarse por delante de pilotos como George Russell, Arvid Lindblad y Liam Lawson, dejando buenas sensaciones de cara a la clasificación.

La jornada también estuvo marcada por el accidente de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sufrió un despiste en la curva Les Fagnes y dañó la parte trasera de su monoplaza. El incidente provocó una bandera roja cuando restaban 13 minutos para el final de la sesión y obligó a los mecánicos de Alpine a trabajar intensamente para reparar el auto con vistas a la actividad de este sábado.

El más rápido de la segunda práctica fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), con un registro de 1m45s944. Detrás finalizaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), mientras que Colapinto cerró el día dentro del Top 10, en una actuación que alimenta la ilusión de pelear por un lugar en la Q2 e incluso soñar con avanzar más en la clasificación.

En la primera práctica libre, el argentino había terminado en el 15° lugar, tras completar un intenso programa de pruebas aerodinámicas con diferentes configuraciones del Alpine A526. Allí superó a Gasly y recopiló información que luego le permitió dar un importante salto de rendimiento en la segunda tanda.

El desafío no será sencillo. Spa-Francorchamps, con sus 7,004 kilómetros y 19 curvas, es el circuito más largo del calendario de la Fórmula 1 y uno de los más exigentes para pilotos e ingenieros por sus sectores de alta velocidad, los constantes cambios de elevación y las impredecibles condiciones climáticas, que suelen obligar a modificar la estrategia sobre la marcha.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 7.30.

7.30. Clasificación: 11.00.

Domingo 19 de julio

Carrera: 10.00.

Dónde ver a Franco Colapinto

Toda la actividad del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, que transmitirán en vivo la tercera práctica, la clasificación y la carrera del domingo.