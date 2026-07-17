Peteco Carabajal y Juan Saavedra serán los invitados especiales de una velada folclórica en "¿Qué, no me has visto?"

El reconocido músico y compositor y el emblemático "Bailarín de los Montes" participarán de una edición especial del programa en la previa de la Marcha de los Bombos.

Hoy 17:44

La cultura santiagueña tendrá este viernes una cita especial con el folclore. El programa "¿Qué, no me has visto?" recibirá como invitados a Peteco Carabajal y Juan Saavedra, dos de los máximos exponentes de la música y la danza tradicional de la provincia.

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La propuesta se enmarca en las actividades por el mes aniversario de Santiago del Estero y en la antesala de la tradicional Marcha de los Bombos, uno de los eventos culturales más importantes del calendario provincial.

También estará presente Juan Saavedra, conocido como "El Bailarín de los Montes", quien desde hace años representa la danza folclórica de Santiago del Estero en escenarios de todo el país y del exterior.

El encuentro podrá seguirse a través de "¿Qué, no me has visto?" y posteriormente estará disponible en el canal de PanoramaPlaySDE en YouTube, para quienes deseen revivir esta edición especial dedicada al folclore y a las raíces de Santiago del Estero.