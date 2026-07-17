La inflación mayorista fue de 1,1% en junio y el costo de la construcción aceleró al 2,6%

El Índice de Precios Internos al por Mayor mostró una desaceleración respecto de mayo, mientras que el costo de la construcción registró un incremento impulsado por los salarios, los materiales y la actualización de tarifas de servicios.

Hoy 17:59

La inflación mayorista registró un aumento del 1,1% en junio, lo que representó una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador acumuló 15,6% en el primer semestre de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,7%.

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El incremento estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que subieron un 1%, mientras que los importados registraron un alza del 2,3%.

Los rubros que más incidieron

De acuerdo con el informe oficial, las mayores subas entre los productos nacionales correspondieron a sustancias y productos químicos, productos agropecuarios, combustibles refinados y energía eléctrica, sectores que explicaron buena parte del incremento del índice.

En contrapartida, la caída de los precios del petróleo crudo y el gas actuó como un factor de contención, reduciendo el impacto que tuvieron los aumentos registrados en otros rubros.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) también mostró una suba del 1,1%, con un comportamiento similar al índice general, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó en la misma proporción.

Fuerte diferencia entre sectores

Dentro de los productos primarios se observaron comportamientos muy dispares. Mientras los productos agropecuarios aumentaron 2,2% y los pesqueros 9,3%, el rubro petróleo crudo y gas cayó 5,3% durante junio.

Por otro lado, la energía eléctrica fue uno de los sectores con mayor incremento mensual, al registrar una suba del 6,6%, seguida por impresiones, máquinas eléctricas y productos minerales no metálicos.

En términos interanuales, los productos primarios lideraron los aumentos con una suba del 44,7%, por encima de los productos manufacturados y de los bienes importados.

El costo de la construcción volvió a acelerarse

El Indec también difundió el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires, que registró un incremento del 2,6% en junio, superior al observado en la inflación mayorista.

El indicador acumula un aumento del 16,7% en lo que va del año y una variación interanual del 32,1%.

El avance estuvo explicado por las subas del 1,8% en materiales, del 3,3% en mano de obra y del 2,8% en gastos generales.

Salarios y tarifas impulsaron el aumento

El incremento en la mano de obra respondió al acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), mientras que en los gastos generales impactaron las actualizaciones tarifarias de electricidad, además de nuevos valores para conexiones de gas, agua y cloacas.

Entre los trabajos de obra, los mayores aumentos se registraron en yesería (5,7%), instalación eléctrica (4,4%) y pintura (4,1%), mientras que las menores variaciones correspondieron a la carpintería de madera y a la carpintería metálica y herrería.