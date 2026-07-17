Dibu Martínez reveló cómo llega de su lesión a la final: “Me duele la mano todos los días”

El arquero de la Selección Argentina habló antes del duelo ante España y contó que todavía siente molestias por la fractura en el dedo anular de la mano derecha. “Evité la operación”, reconoció.

Hoy 21:47

Emiliano “Dibu” Martínez habló en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y reveló cómo llega físicamente al partido decisivo tras la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha antes del inicio de la competencia.

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El arquero reconoció que todavía convive con dolor, aunque aseguró que ya no piensa en la lesión y que se siente cada vez mejor para afrontar la definición del domingo en Nueva York/Nueva Jersey.

“Todavía me duele la mano todos los días, sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar”, contó el referente argentino.

Dibu explicó que la lesión le impidió entrenarse con normalidad durante la primera parte del Mundial, pero remarcó que logró dejar atrás esa preocupación con el correr de los partidos.

“En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor”, afirmó.

Además, el arquero fue consultado por aquella frase viral en la que había dicho que, si salía bicampeón del mundo, se retiraba. Lejos de confirmarlo, Martínez bajó la ansiedad y dejó en claro cuál es su único objetivo.

“Sí, fue con Nico en el predio de AFA... pero primero hay que ganar, solo me enfoco en eso. Con este equipo hace años nos venimos superando. A veces lloro solo con pensar lo que hemos conseguido. Quedan momentos de alegría y disfrutar”, expresó.

“Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el pasado”

Dibu también comparó sus sensaciones actuales con lo vivido en Qatar 2022 y aseguró que este Mundial lo está disfrutando de otra manera.

“Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el pasado. Sufrí mucho post Arabia. Me llegaron pocas veces y me metieron goles. Solo tuve un rol decisivo en los penales”, sostuvo.

En ese sentido, destacó su evolución como arquero y la tranquilidad con la que afronta la final.

“Creo que estoy jugando mejor con los pies ahora. Voy a salir el domingo a la cancha y me vas a ver sonriendo”, aseguró.

El marplatense también habló de su fortaleza mental y de la confianza que mantiene incluso después de recibir goles.

“Me pueden meter uno o dos goles que a la siguiente jugada soy el mismo Dibu, no me pesa la presión. Me trato de calzar los guantes y tenerme confianza”, señaló.

Y agregó: “Sea el partido que sea tengo ese barrio que hace que sea el mismo Dibu que jugaba en el Barrio Jardín de Mar del Plata”.

El análisis de España

Sobre el rival de la final, Martínez fue elogioso y remarcó que España no depende únicamente de Lamine Yamal, una de sus grandes figuras.

“Gran selección, conozco mucho por los jugadores que juegan en la Premier. Tienen un gran entrenador, no es solo Lamine, tienen un gran grupo y por algo llegaron acá”, analizó.

Y cerró: “Tienen sus armas, pero nosotros las nuestras y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo”.

Las otras frases de Dibu antes de la final

“Creo que cuando jugamos con Inglaterra fue el segundo partido que más disfruté en la Selección. Ganar dos veces, llevar la cuarta estrella, ya lo imagino lo que sería con los festejos de la gente”.

“A veces la gente opina de los rivales que te tocan, pero no los ponemos nosotros. Todos los partidos son difíciles, el domingo la final será a las 15 con todo el calor y hay que adaptarse”.

“Me siento muy tranquilo. El arquero va más allá de atajar bien en el partido, tiene que salir, generar seguridad, son cosas futbolísticas que a mis compañeros les da la certeza de que estoy tranquilo”.

“Este Mundial pudimos meter muchos goles y hasta ahora nos metieron un gol menos que el Mundial pasado”.

“El entrenador me mandó un mensaje y me dijo: ‘Estés como estés yo te quiero en mi equipo’. Para mí eso tiene más mérito que atajar diez penales y salir en la tapa del diario. Y si no llega mi momento y ganamos la final, va a tener el mismo tamaño”.

Argentina enfrentará a España este domingo, desde las 16, en busca del bicampeonato mundial. Y Dibu, pese al dolor, volverá a estar bajo los tres palos como uno de los grandes referentes de la Scaloneta.