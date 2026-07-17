Olímpico completó su cuerpo técnico para la temporada 2026/27

El Negro de La Banda definió el grupo de trabajo que acompañará al plantel profesional en la próxima Liga Nacional. Leo Costa será el entrenador principal.

Hoy 13:44

El Club Ciclista Olímpico La Banda confirmó la conformación de su cuerpo técnico para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional. El equipo de trabajo estará encabezado por Leo Costa, quien será el entrenador principal del plantel profesional.

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Los asistentes técnicos serán Fernando Malara, Mjail Nabac y Marcos Sánchez, mientras que Sergio De la Iglesia se desempeñará como preparador físico.

En tanto, el cuerpo médico continuará integrado por el Dr. Víctor Moukarzel, el Lic. Francisco López y la Lic. Graciana Heredia.

Malara llega a Olímpico luego de compartir con Costa el último tramo de la pasada temporada en Peñarol de Mar del Plata. Por su parte, Nabac regresa a la institución tras su paso por Independiente BBC.

Marcos Sánchez continuará creciendo dentro de la estructura del club a partir de su experiencia en las divisiones formativas. Tanto Nabac como Sánchez estarán al frente del plantel de Liga de Desarrollo.

En el área física, De la Iglesia se suma al Negro tras desempeñarse como preparador físico en Independiente BBC.

Por el lado del cuerpo médico, Moukarzel seguirá al frente del equipo de salud, acompañado por López en kinesiología y Heredia en nutrición, quienes renovaron su compromiso con la institución.

De esta manera, Olímpico completó el grupo de profesionales que trabajará junto al plantel durante la temporada 2026/27, con el objetivo de afrontar una nueva campaña en la máxima categoría del básquet argentino.