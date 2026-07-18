"No le caigo bien": Adabel Guerrero reveló el calvario que vivió con Moria Casán

La vedette recordó el difícil momento que vivió durante su paso por el Bailando y que terminó por romper para siempre su vínculo con Moria Casán.

Hoy 10:48

Una inesperada declaración de Adabel Guerrero volvió a poner sobre la mesa una antigua interna con Moria Casán. La bailarina no ocultó lo que siente por la diva y sorprendió al expresar, sin filtros, el profundo malestar que mantiene desde hace años.

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Sus palabras en Blender no tardaron en repercutir y el tema llegó a LAM (América TV), donde decidió profundizar en el origen de la conflictiva relación. Allí, Guerrero aseguró que durante sus distintas participaciones televisivas nunca sintió el respaldo de Casán y que, por el contrario, siempre percibió una actitud distante y crítica hacia su persona.

"Siempre me ataca, nunca me tiró un centro. No sé por qué es, pero no me quiere y no le caigo bien", sostuvo la bailarina al recordar los reiterados cruces que protagonizaron. Según explicó, el origen de ese enfrentamiento se remonta a la época de las previas de Bailando por un Sueño, cuando comenzó un vínculo tenso que, con el paso de los años, nunca logró recomponerse.

En ese contexto, Adabel reveló que el conflicto estaba directamente relacionado con una delicada situación personal que atravesaba por aquellos años. Luego de mantener un breve romance con el productor teatral Marcelo Durán, comenzó a sufrir episodios de acoso que marcaron profundamente esa etapa de su vida.

"Marcelo se había obsesionado conmigo y siempre me hizo la vida imposible. Yo no quería ni nombrarlo porque aparecía. Estaba mal de la cabeza", recordó la bailarina al describir el difícil momento que le tocó atravesar.

Frente a ese panorama, explicó que decidió hablar personalmente con la One para pedirle que evitara sacar el tema durante las galas del certamen, ya que cada mención le generaba nuevos inconvenientes: "La llamé y le pedí: 'No lo nombres a Marcelo, porque después tengo problemas yo. Me llama por teléfono, viene a donde estoy'".

Lejos de empatizar con su pedido, ignoró la advertencia de la participantey continuó trayendo al productor a la conversación de forma sistemática. La actitud de la conductora sembró una fuerte sospecha en Guerrero. "No sé si era amiga de Marcelo Durán o él le tiraba un sobrecito con plata para que lo nombrara", disparó.