Accidente fatal: un motociclista murió tras impactar contra un poste en el barrio Campo Contreras

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de avenida Lugones y calle 64. La víctima ingresó al Hospital Regional con graves heridas y falleció poco después.

Hoy 10:50

Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un grave accidente en el barrio Campo Contreras, al sur de la ciudad Capital.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2.10 en la intersección de avenida Lugones y calle 64. Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un poste de luz.

Tras el accidente, el hombre fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Regional, donde ingresó con múltiples golpes y un traumatismo encéfalo craneano, además de encontrarse con pérdida de conocimiento.

Pese al esfuerzo del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad. Personal policial y la Justicia investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.