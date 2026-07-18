Falleció un joven motociclista que se había accidentado en el barrio San Martín

Sebastián Joaquín Aguirre, de 20 años, falleció en el Hospital Regional tras sufrir gravísimas heridas en un accidente ocurrido en la madrugada del viernes.

Hoy 11:05

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de Sebastián Joaquín Aguirre, un joven vecino del barrio Mariano Moreno, que se encontraba internado en estado crítico tras un choque de motocicletas. El fallecimiento fue confirmado por el personal médico del Hospital Regional a las 23:15 horas del pasado viernes, luego de permanecer en la sala de Terapia Intensiva desde la madrugada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente se registró a las 2:40 en la intersección de Avenida Alsina y calle Corrientes, en el barrio San Martín. Aguirre circulaba a bordo de una Motomel acompañado por un adolescente de 16 años, cuando colisionaron de frente contra otra Motomel Blitz 110 c.c., conducida por un joven de 20 años identificado como Santibáñez, quien viajaba junto a una mujer de la misma edad.

El impacto frontal provocó que los cuatro ocupantes de ambos vehículos cayeran violentamente al asfalto, sufriendo lesiones de diversa consideración. Las ambulancias del SEASE acudieron de inmediato y trasladaron a los heridos al Hospital Regional, donde Aguirre no pudo superar las graves lesiones que recibió.

Investigación judicial y pericias

Tras confirmarse el deceso, la fiscal de turno, Dra. Melisa Fadel Pagani, del Ministerio Público Fiscal, ordenó la entrega del cuerpo a los familiares para la despedida y dispuso que la División Policía Científica realice pericias exhaustivas sobre las motocicletas involucradas. Además, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir la mecánica exacta del choque y determinar responsabilidades.

La causa continúa en investigación, mientras familiares, vecinos y autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del joven en una de las arterias más transitadas de la ciudad.