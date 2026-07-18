Líbano busca respaldo de Trump para sostener el alto el fuego con Israel

El presidente Joseph Aoun llegará a la Casa Blanca en medio de un escenario marcado por nuevos cruces y una frágil calma en la región.

Hoy 11:01

El presidente del Líbano, Joseph Aoun será recibido en las próximas horas por Donald Trump en Washington. Durante el encuentro, le informará al mandatario estadounidense sobre el avance de las negociaciones entre su país e Israel.

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“Se celebrará una cumbre libanesa-estadounidense en la Casa Blanca, y el presidente Aoun sostendrá reuniones y consultas con varios responsables estadounidenses para abordar la situación en el Líbano y las vías posibles para consolidar el alto el fuego”, indicó un comunicado de la presidencia libanesa.

Las conversaciones también se centrarán en “restablecer la seguridad y la estabilidad en el Líbano, así como “la retirada de Israel de las zonas libanesas que ocupa, y el ejercicio de la autoridad del Estado en todas las regiones”.

La cumbre entre Auon y Trump se produce en un contexto de fuerte tensión en el sur de Líbano. Las autoridades libanesas sostienen que el alto el fuego alcanzado meses atrás, y prorrogado en varias oportunidades, no logró garantizar la seguridad ni generar las condiciones para el regreso de los desplazados a sus hogares.

En ese marco, denunciaron que Israel mantuvo bombardeos, incursiones militares y la destrucción de viviendas en distintas localidades del sur del país.

Escala la tensión en Medio Oriente: Kuwait denunció ataques iraníes contra una petrolera

El gobierno de Kuwait denunció este sábado una serie de ataques iraníes en una instalación petrolera y una planta de tratamiento de agua y electricidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores kuwaití calificó la ofensiva como parte de una “estrategia hostil sistemática” y advirtió sobre el riesgo que representan estos ataques para los ciudadanos y la infraestructura del país.Por su parte, la Compañía Nacional de Kuwait informó que uno de los complejos estratégicos del sector petrolero sufrió “graves daños materiales” tras ser alcanzado por proyectiles iraníes. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambiaron este sábado ataques contra infraestructura estratégica y objetivos militares, en una nueva escalada de la tensión en torno al estrecho de Ormuz.