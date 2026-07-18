“Tiene un problema con las chicas lindas”: Zoe Bogach disparó contra Laura Ubfal

La ex Gran Hermano no perdonó a la periodista y se despachó con todo.

Hoy 11:02

Zoe Bogach se cruzó con Laura Ubfal en Bondi Live y decidió no saludarla. Nada de sonrisas de compromiso ni buena onda de cámara. Y cuando le preguntaron por qué, la ex Gran Hermano no esquivó nada: contestó con la misma frialdad con la que había mirado para otro lado.

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Ni un gesto, ni una sonrisa forzada. Y cuando alguien se animó a preguntarle por qué, la ex Gran Hermano no esquivó nada: contestó con la misma frialdad con la que había mirado para otro lado.

“Si una persona tiene mala onda conmigo no voy a fingir demencia ni ser falsa. Si te caigo mal no te voy a saludar”, lanzó Zoe, sentada en la mesa de Nazarena Vélez, dejando en claro que la cordialidad de utilería no es lo suyo. La frase cayó como un balde de agua fría y funcionó como disparador de todo lo que vino después.

Porque Zoe no se quedó ahí. Fiel a su estilo directo, sumó munición: “Laura siempre me bardea. Igual, que me salude Laura me cambia un montón, te digo”, ironizó, dejando entrever que el conflicto con Laura Ubfal no es de ayer ni de anteayer.

Pero la frase más filosa llegó después, cuando la influencer decidió ir por más: “Laura tiene un problema con las chicas lindas y jóvenes, siempre nos bardea”, disparó sin pelos en la lengua. Una acusación tan directa que dejó mudos a varios de los presentes en el estudio.

Zoe no se conformó con señalar una actitud puntual: fue por la contradicción de fondo. “Lucha mucho por las mujeres pero después hace todo lo contrario, tiene una doble cara en ese sentido”, sentenció frente a Nazarena Vélez, poniendo en jaque el discurso público de la periodista.

El repaso no terminó en el presente. Zoe volvió a un capítulo que, según ella, todavía le pesa: su paso por Gran Hermano y las críticas que recibió en ese momento. “Hizo comentarios hirientes sobre mí, habla tanto que no me acuerdo lo que dijo. En mi edición me re bardeó”, recordó, con un tono que mezclaba fastidio y cansancio.