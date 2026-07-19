“Abuelo no se va”: el emocionante aliento de los argentinos a un hombre que se descompensó en Times Square

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El señor sufrió una baja de presión durante el banderazo argentino en Nueva York y los hinchas lo acompañaron con cánticos hasta que logró recuperarse. El video se volvió viral.
Un emotivo momento se vivió durante el banderazo argentino en Times Square, cuando un hombre mayor sufrió una baja de presión en medio de la multitud.
Los hinchas que estaban cerca frenaron el festejo para acompañarlo y comenzaron a alentarlo al grito de “Levantate, abuelo” y “Abuelo querido, el pueblo está contigo”.
La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales por el gesto de solidaridad de los fanáticos argentinos.