Perú: un movimiento telúrico provocó derrumbes, varios fallecido y decenas de heridos

El Instituto Geofísico del Perú registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó que se fuera la luz en una zona de Huancayo.

Hoy 11:12

El sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio de 2026 a las 21:24:34, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca en la región Junín, provocó una intensidad IV-V en la zona y dejó varios puntos del distrito de Chilca en Huancayo sin energía eléctrica. Posteriormente, se confirmó que el eventó había provocado la muerte de al menos 5 personas.

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Julio César Gálvez Caballero, ejecutivo de la Dirección Desconcentrada Junín del Instituto Nacional de Defensa Civil, informó que no se han reportado daños mayores hasta el momento, pero recomendó mantener la precaución, ya que se registró una réplica de magnitud 3.7 a las 21:41:37, localizada a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca.

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Balance de heridos y respuesta sanitaria

El Ministerio de Salud de Perú reportó que, tras el sismo en la región Junín, hay 16 personas heridas. Once fueron trasladadas al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres al Centro de Salud Chupaca y dos recibieron atención en el lugar y ya fueron dadas de alta. Para reforzar la atención, se instaló un Puesto Médico de Avanzada, se movilizó personal de psicología y se trasladó un hospital de campaña desde Junín.

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene el monitoreo de la emergencia y coordina la respuesta con las autoridades regionales. El Ministerio de Salud envió un equipo especializado y movilizó ambulancias y brigadistas para asegurar la continuidad de los servicios. Las autoridades informaron que seguirán adoptando medidas para proteger a la población.