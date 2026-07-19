A horas de la final, argentinos rezaron por la Selección frente a la tumba del papa Francisco

La ceremonia se realizó en Roma y reunió a hinchas que llegaron hasta la Basílica de Santa María Maggiore para acompañar al equipo nacional.

Hoy 11:14

Cábalas, promesas y rezos. El argentino vive intensamente la previa al último partido del Mundial 2026, donde la selección tendrá la chance de coronarse como bicampeona mundial. Y Lionel Messi, la oportunidad de disputar su tercera final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese sentido, una multitud de argentinos asistió a la tradicional misa del mediodía en la Basílica de Santa María Maggiore, en Roma, pocas horas antes del partido decisivo entre Argentina y España por la Copa Mundial 2026 de fútbol. El evento reunió a fieles y simpatizantes, que viajaron a la ciudad para pedir por la selección nacional.

La ceremonia se realizó en el horario habitual en uno de los templos más emblemáticos de Roma y sitio de referencia para la comunidad católica argentina. La misa tuvo un marcado acento argentino, dado el contexto deportivo y la proximidad del partido. Es así que pudieron verse camisetas albicelestes con el dorsal de Lionel Messi o las casacas históricas de Diego Armando Maradona, en su etapa en el Napoli de Italia.

Terminada la celebración, se permitió el acceso a la zona donde se encuentra la tumba de Francisco, de quien se cumplió en abril un año desde su muerte.

De esta forma, Santa María Maggiore, una de las cuatro Basílicas Papales de Roma, se convirtió en una de las sedes con mayor concentración de argentinos en la ciudad durante este fin de semana, en el marco del partido de fútbol más importante del año, y que mantiene en vilo a millones de personas.