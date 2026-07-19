La fe también juega la final: argentinos fueron a San Expedito para pedir por la Selección

Los hinchas compartieron sus promesas, agradecimientos y cábalas en la previa del duelo decisivo ante España.

Hoy 11:48

El 19 de cada mes miles de fieles llegan hasta la iglesia de San Expedito, en el barrio porteño de Balvanera, para agradecer, hacer promesas o pedir ayuda al santo de las causas justas y urgentes. Pero este mes la celebración tuvo un protagonista inesperado: la Selección argentina.

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Desde temprano comenzaron a llegar personas con camisetas albicelestes, banderas y rosarios. Antes del partido por el Mundial, muchos aprovecharon la fecha para pedir una bendición especial para el equipo de Lionel Scaloni. “Hay que bendecir todo, hoy se pide por la Selección”, resumió uno de los presentes mientras esperaba para ingresar al templo en diálogo con TN.

Entre los fieles abundaban las historias de promesas cumplidas y de cábalas que, aseguran, no pueden romperse. “Es la primera vez que vengo. Ella (una amiga) nos metió en problemas y dijo que si Argentina hacía un gol contra Cabo Verde prendíamos una velita y veníamos”, contó una mujer.

“Estábamos perdiendo, siempre le pido y me cumplió. Le dije ‘te voy a prender una vela’ y al minuto vino el gol”, sumó su amiga.

La experiencia fue tan compartida que hasta la vela se convirtió en protagonista. “Terminamos todos al lado de la vela”, relató entre risas otra de las hinchas.

Para muchas, la visita era también una forma de cumplir con la palabra empeñada. “Las promesas se cumplen, había que venir”, afirmó otra integrante del grupo, que, además, contó que todas se conocían del grupo de danza de sus hijas, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Al mismo tiempo, hablaron sobre sus rituales de cada partido. “Cada una tiene su lugar en la mesa. Las nenas lo ven con nosotras y los maridos en otra casa. Las chicas miran el partido desde la pieza y no pueden salir. Tienen entre 5 y 12 años”, relató una de ellas.

La organización solo cambiará parcialmente para este encuentro. “Hoy comemos juntos con los varones y después cada uno por su cuenta”, explicó.

Entre los asistentes también estaba una mujer que asegura no faltar nunca a la cita mensual con San Expedito. Mientras sostenía una bandera argentina y un rosario, explicó: “Trato de venir todos los 19. Hoy voy a pedir por la Selección y por mis hijos”.

Otro de los fieles destacó que la convocatoria era mucho mayor que la habitual. “Vengo siempre. Hoy hay más gente de lo normal; se quieren dejar la tarde libre”, comentó entre risas.

Las creencias futboleras también se mezclaron con la devoción popular. Una mujer mostró una imagen que conserva con especial cuidado. “Le saqué la foto a TN del vestuario con San Expedito. En mi perfil tengo al Diego con la Tota. Tengo el manto que me trajo mi hijo de Nápoles y le digo: ‘Diego, hacelo por la Tota’. Hoy lo voy a repetir porque hay conexión directa”, aseguró.

No faltaron quienes encontraron coincidencias que alimentan la ilusión. “Siempre venimos los 19 porque Messi usó la 19”, sostuvo otra fiel, convencida de que la fecha también tiene un significado especial para el capitán argentino.

Entre las personas que llegaron por primera vez también hubo quienes aseguraron haber comprobado la ayuda del santo en otros aspectos de su vida. “Hoy vine por la Selección. Lo tengo siempre conmigo en los partidos”, relató una joven mientras sostenía una pequeña imagen de San Expedito.

Entre velas encendidas, camisetas celestes y blancas, banderas argentinas y promesas por cumplir, la fe volvió a reunir a cientos de personas en Balvanera. Esta vez, con un pedido que se repetía una y otra vez: que la Selección vuelva a cumplir el sueño máximo en el último baile del Diez.