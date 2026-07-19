La camiseta especial de Argentina para la final del Mundial 2026 ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 21º
Mundial 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La camiseta especial de Argentina para la final del Mundial 2026 ante España

La Selección ya tiene preparada la indumentaria para el duelo decisivo en Nueva Jersey. La celeste y blanca tendrá detalles exclusivos de final y podría ser la última con tres estrellas sobre el escudo.

Hoy 11:46
Camiseta Argentina final

La Selección Argentina ya tiene lista la camiseta que utilizará este domingo, desde las 16, en la final del Mundial 2026 ante España, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

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La FIFA dispuso que la Albiceleste juegue con su indumentaria titular: camiseta celeste y blanca, short blanco y medias blancas, la misma combinación que utilizó ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza durante el torneo.

En tanto, los arqueros vestirán íntegramente de verde para el duelo decisivo.

Uno de los detalles especiales de la camiseta estará debajo del escudo, con la inscripción conocida como matchday, que incluirá los datos de la final en inglés: “Spain vs Argentina, 19 July 2026, New York New Jersey”.

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Cada partido de la Copa del Mundo tuvo su propia inscripción conmemorativa, pero esta será la más importante: la del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

También habrá una modificación en el parche de la manga izquierda, reservado para mensajes de la FIFA. En esta ocasión llevará la frase “Football Unites the World”, que significa “el fútbol une al mundo”, con letras azules sobre fondo blanco.

En la manga derecha se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado. Además, en el pecho estará la distinción que reconoce a Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022.

La camiseta de Lionel Messi tendrá detalles únicos. El capitán lucirá en una de sus mangas el parche Legacy, en reconocimiento a sus seis participaciones mundialistas. Del otro lado, llevará un escudo alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas, obtenidos en 2014 y 2022.

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Otra camiseta con detalle especial será la de Emiliano “Dibu” Martínez, quien tendrá un distintivo similar al de Messi, pero en homenaje a su Guante de Oro.

Finalmente, como todos los jugadores de campo ya sumaron minutos en este Mundial, solo ante una eventualidad podrían aparecer camisetas con el parche Debut. Eso ocurriría si ingresan los arqueros Gerónimo Rulli o Juan Musso.

Argentina saldrá a la cancha con una camiseta cargada de historia, símbolos y detalles únicos. Y, en el mejor de los casos, será la última vez que la celeste y blanca luzca solo tres estrellas sobre el escudo.

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