Camiseta de Argentina y bandera de Messi y Maradona: el look de Colapinto en el GP Bélgica

“Estoy nervioso por el partido... más que por la carrera”, confesó el piloto argentino. Luego fue protagonista y terminó 10°.

Hoy 11:58

Franco Colapinto vivió un domingo con doble emoción argentina. Antes de disputar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el piloto de Alpine llegó al paddock vestido con la camiseta de la Selección Argentina, en la previa de la final del Mundial 2026 ante España.

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El pilarense también llevó una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, en un gesto que rápidamente llamó la atención de los fanáticos y reflejó el clima especial que se vive en todo el país antes del partido decisivo.

A minutos de la largada en Spa-Francorchamps, Colapinto habló con la prensa y reconoció que la final del Mundial lo tenía incluso más inquieto que su propio desafío en la Fórmula 1.

“Muy importante la carrera”, comenzó diciendo. Pero enseguida cambió el foco y admitió: “Estoy nervioso por el partido... más que por la carrera”.

El piloto argentino también expresó su deseo de que la jornada termine de la mejor manera tanto para él como para la Scaloneta.

“Con ganas de terminar la carrera... que sean las cinco. Ojalá que sea un buen día primero conmigo y después con la Selección”, señaló.

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De todas maneras, dejó en claro que primero debía concentrarse en su trabajo arriba del Alpine.

“Vamos a intentar enfocarnos acá primero y después ir para adelante con la Selección”, explicó.

Sobre la bandera con Messi y Maradona, Colapinto contó: “Linda bandera... entrar con eso en la pista, rodeado de españoles en mi equipo, estuvo lindo. La dejé en la habitación a ver si da un poco de fuerza en la carrera”.

Después de esa previa bien argentina, Colapinto trasladó la energía a la pista y fue protagonista de una gran carrera. El argentino había largado desde la 11ª posición y logró cerrar el Gran Premio de Bélgica en un meritorio 10° puesto, resultado que le permitió seguir sumando puntos con Alpine.

En una jornada marcada por la pasión mundialista y por otra sólida actuación en la Fórmula 1, Colapinto volvió a demostrar carácter, concentración y talento para meterse en zona de puntos.

Ahora, con su tarea cumplida en Spa, el argentino podrá enfocarse en alentar a la Selección, que buscará ante España una nueva consagración mundial.