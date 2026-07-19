Fue internado en terapia intensiva: jugaba con amigos, disputó una pelota y chocó contra una pared

Un joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Fue derivado desde Termas hacia el Hospital Regional de esta Capital. La familia solicitó cadenas de oración.

Hoy 12:25

Un joven de 19 años permanece internado en estado delicado en el Hospital Regional de Santiago del Estero, luego de sufrir un grave traumatismo de cráneo al impactar contra una pared perimetral mientras disputaba un partido de fútbol informal en la ciudad de Termas de Río Hondo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 del sábado en el predio deportivo "Toledo", donde personal de la Comisaría Comunitaria Nº 40 acudió a bordo de la unidad móvil U-1040 tras ser alertado por la Sala Central de Comunicaciones sobre un incidente.

Al llegar, los efectivos constataron que se trató de un accidente deportivo. De acuerdo con las averiguaciones, Álvaro Gabriel Suárez, de 19 años y domiciliado en calle República de Siria al 400, chocó accidentalmente con otro jugador durante el encuentro, perdió el equilibrio y terminó golpeando violentamente su cabeza contra una pared del predio.

Como consecuencia del impacto, el joven presentó mareos, vómitos y una pérdida momentánea del conocimiento. Minutos después fue asistido por personal médico y trasladado en una ambulancia del Centro Integral de Salud (CIS) Termas al hospital local.

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Tras ser examinado por el médico de guardia, Dr. Ricardo Soria, se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con hemorragia estructural, por lo que se dispuso su derivación urgente a la ciudad de Santiago del Estero para la realización de estudios de mayor complejidad.

Una vez ingresado al Hospital Regional, Suárez quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva y, durante la jornada de este domingo, estaba previsto que fuera sometido a una intervención quirúrgica para controlar las lesiones ocasionadas por el fuerte golpe.

En tanto, la investigación quedó a cargo del fiscal Dr. Sabater, quien ordenó recibir testimonios de los presentes y secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del predio para documentar lo ocurrido. Tanto un testigo presencial como el propio joven lesionado coincidieron en que el episodio fue completamente accidental.

Sus familiares solicitaron a amigos y a la comunidad elevar oraciones pidiendo una favorable recuperación.