Murió un hombre de 67 años tras sufrir un paro cardíaco durante la final del Mundial

El fallecimiento ocurrió en el barrio porteño de Monserrat. Además, el SAME asistió a otros dos hombres que sufrieron eventos cardiovasculares y fueron trasladados a hospitales de la Ciudad.

Hoy 21:26

Un hombre de 67 años murió este domingo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se disputaba la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Monserrat y fue uno de los tres eventos cardiovasculares atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante el partido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el parte oficial, el llamado de emergencia ingresó a las 18.40 desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina. Cuando el personal médico llegó al lugar, otras personas ya realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los profesionales continuaron con la asistencia, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento.

El SAME informó que, además del caso fatal, durante la final asistió a otros dos hombres mayores de edad por cuadros cardiovasculares. Uno de ellos, de 88 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado al Hospital Durand tras ser reanimado. El otro paciente, de 72 años, presentó dificultad respiratoria y dolor precordial de aparición repentina, por lo que fue derivado al Hospital Álvarez.

No es la primera vez que un partido decisivo de la Selección Argentina coincide con un incremento de este tipo de emergencias. Durante el encuentro frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial, el SAME también había reportado una muerte por infarto y otras seis asistencias por distintos eventos cardiovasculares en la Ciudad de Buenos Aires.

Especialistas sostienen que los partidos de alta carga emocional pueden incrementar el riesgo de episodios cardíacos, especialmente en personas con antecedentes o factores de riesgo, lo que suele traducirse en un aumento de las consultas e intervenciones médicas durante este tipo de encuentros.