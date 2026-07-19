El amor sigue intacto: miles de fanáticos apoyaron a Argentina en las calles de Bangladesh

A pesar de la caída ante España en la final del Mundial, fanáticos de la Albiceleste se reunieron en Daca para alentar al equipo de Lionel Scaloni y agradecer la histórica campaña.

Hoy 21:32

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 no disminuyó el cariño que despierta la Selección en Bangladesh. Apenas finalizó el encuentro frente a España, miles de aficionados se volcaron a las calles de Daca para expresar su apoyo al equipo de Lionel Scaloni.

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Con camisetas celestes y blancas, banderas argentinas y cánticos dedicados a la Albiceleste, los hinchas se concentraron en distintos puntos de la capital bengalí para demostrar que el respaldo al conjunto nacional va mucho más allá del resultado deportivo.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron una multitud ocupando las calles de Daca, donde los fanáticos aplaudieron la entrega del plantel y reconocieron el recorrido realizado por Argentina a lo largo del torneo, en el que volvió a disputar una final del mundo.

El fenómeno refleja, una vez más, el fuerte vínculo que une a Bangladesh con la Selección Argentina, una relación que se fortaleció durante el Mundial de Qatar 2022 y que, desde entonces, convirtió a millones de bengalíes en fervientes seguidores de la Albiceleste.

Lejos de los festejos por un título, esta vez las calles de Daca se llenaron de banderas argentinas para enviar un mensaje de aliento. La derrota ante España no cambió el sentimiento de una hinchada que volvió a demostrar que su apoyo a la Selección permanece intacto.