Estados Unidos intensificó los ataques contra Irán tras la muerte de dos militares en Medio Oriente

La ofensiva se produjo luego de que Washington confirmara la muerte de dos soldados estadounidenses en un ataque atribuido a Irán en Jordania. El conflicto se mantiene activo desde principios de julio.

Hoy 21:33

Estados Unidos lanzó este domingo una nueva serie de bombardeos contra objetivos iraníes, en una escalada del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente y que ya lleva nueve jornadas consecutivas de ataques.

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Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva tiene como objetivo debilitar las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales y civiles que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo.

La decisión de intensificar las operaciones militares llegó después de que el ejército estadounidense confirmara la muerte de dos militares y la desaparición de un tercero, como consecuencia de un ataque con misiles y drones ocurrido el viernes en Jordania y atribuido a Irán.

Horas antes de esta nueva ofensiva, las fuerzas estadounidenses ya habían atacado instalaciones militares iraníes y posiciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, al que Washington responsabiliza por las agresiones contra sus tropas desplegadas en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, los objetivos alcanzados estarían relacionados con las unidades que participaron en el ataque contra efectivos estadounidenses registrado el 17 de julio en territorio jordano.

La escalada bélica se produce en el marco de un conflicto que se reanudó el pasado 7 de julio, incrementando la tensión en Medio Oriente y alimentando la preocupación de la comunidad internacional por una posible ampliación de las hostilidades en la región.