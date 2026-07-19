Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 17º
X
País

Milei anunció un feriado nacional para el recibimiento de la Selección Argentina

El Presidente informó que el asueto se decretará el día que los jugadores y el cuerpo técnico decidan realizar los festejos por la histórica campaña en el Mundial 2026.

Hoy 21:46

El presidente Javier Milei anunció este domingo que el Gobierno nacional declarará un feriado para acompañar los festejos de la Selección Argentina, aunque aclaró que la fecha dependerá de la decisión que tomen los jugadores y el cuerpo técnico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó un breve mensaje luego de la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste cayó ante España.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei.

De esta manera, el Gobierno anticipó que el asueto será oficial una vez que la delegación argentina defina cuándo realizará la celebración junto a los hinchas. Hasta el momento, no se confirmó la fecha ni el cronograma de los festejos.

La Selección regresará al país en las próximas horas tras completar una destacada actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato luego de perder por 1 a 0 frente a España en tiempo suplementario.

TEMAS Javier Milei
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina dejó el corazón, pero cayó ante España y no pudo conquistar el bicampeonato mundial
  2. 2. Así fue la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
  3. 3. VIDEO | La brutal pelea entre Leandro Paredes y Gavi tras la final del Mundial
  4. 4. La tarotista que adelantó las sufridas victorias de Argentina anunció quién será campeón del Mundial
  5. 5. Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT