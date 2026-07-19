Milei anunció un feriado nacional para el recibimiento de la Selección Argentina

El presidente Javier Milei anunció este domingo que el Gobierno nacional declarará un feriado para acompañar los festejos de la Selección Argentina, aunque aclaró que la fecha dependerá de la decisión que tomen los jugadores y el cuerpo técnico.

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El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó un breve mensaje luego de la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste cayó ante España.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei.

De esta manera, el Gobierno anticipó que el asueto será oficial una vez que la delegación argentina defina cuándo realizará la celebración junto a los hinchas. Hasta el momento, no se confirmó la fecha ni el cronograma de los festejos.

La Selección regresará al país en las próximas horas tras completar una destacada actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato luego de perder por 1 a 0 frente a España en tiempo suplementario.